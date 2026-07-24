Mercado de fichajes europeo: el Real Madrid, listo para despedirse de sus estrellas

Los principales clubes europeos están tomando decisiones inesperadas antes de la nueva temporada con el objetivo de fortalecer sus plantillas y mantener el equilibrio financiero. En el centro de los últimos movimientos del mercado de fichajes se encuentran el Real Madrid y representantes de la Premier League. Los madrileños planean renovar significativamente su línea de mediocampo. Así lo informa Goal.com informa .

Según los informes publicados por The Sun, el Real Madrid no se opone a poner en el mercado a su mediocentro defensivo Aurélien Tchouaméni. Manchester United es mencionado como el principal candidato para el jugador francés. La directiva del club mancuniano está dispuesta a gastar una gran suma para fortalecer el centro del campo, y Tchouaméni podría convertirse en una pieza clave de este proyecto.

Otra joven estrella de Madrid, Eduardo Camavinga, también se encuentra bajo presión. Según información del insider Nicolo Schira, el jugador debe demostrar su valía en la pretemporada; de lo contrario, el club considerará la opción de traspasarlo. El "Club Real" busca aumentar la competencia en la plantilla y, si es necesario, reponer el presupuesto aceptando ofertas elevadas.

Cambios en la defensa y los planes del FC Barcelona

También se observan movimientos interesantes en la defensa central. Fabrizio Romano informa que el defensa del Tottenham, Cuti Romero, está cerca de dejar el equipo. Los londinenses ya han buscado atraer a jugadores como Marcos Senesi y Kevin Danso para reemplazarlo. Actualmente, las negociaciones entre el Inter y el Tottenham continúan, pero las partes aún no han llegado a un acuerdo sobre el precio.

El FC Barcelona también está siguiendo a Romero, pero debido a restricciones financieras, aún no puede presentar una oferta oficial. Según el diario Sport, el Barcelona ha elegido la opción de Aymeric Laporte como objetivo principal para reforzar su línea defensiva. Para ello, el club necesita primero vender a uno de sus defensores actuales para liberar espacio.

En el fútbol italiano, el director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, puso fin a los rumores sobre dos estrellas del equipo: Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Según sus palabras, ambos jugadores permanecerán en el equipo. Aunque los comentarios de De Bruyne sobre su exentrenador Antonio Conte no fueron del agrado de la directiva, este asunto se resolverá internamente después de que el jugador regrese de sus vacaciones.

Según Goal.com, se espera que equipos como Manchester City y Liverpool también se activen en la parte restante del mercado de fichajes. Se prevé que la competencia entre los mejores clubes de la Premier League se intensifique en las últimas semanas.