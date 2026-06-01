Rescatado con vida del fondo de un pozo: niño de 8 años salvado

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Rescatado con vida del fondo de un pozo: niño de 8 años salvado
Rescatado con vida del fondo de un pozo: niño de 8 años salvado

En la ciudad de Makéyevka, en la República Popular de Donetsk, un niño de 8 años cayó en un pozo de 30 metros de profundidad. Según información preliminar, el incidente ocurrió por la tarde en el patio de unos edificios residenciales en el centro de la ciudad.

Los testigos afirman que, mientras jugaba, el niño se acercó por descuido a un pozo abierto o mal cubierto y cayó dentro. Los servicios pertinentes fueron notificados inmediatamente del incidente.

Los rescatistas que llegaron al lugar actuaron rápidamente y lograron sacar al niño utilizando una escalera especial. En total, 5 especialistas y equipo especial participaron en la operación de rescate.

Tras ser examinado por los médicos, se determinó que el niño no sufrió lesiones graves. Su estado fue evaluado como satisfactorio y no fue necesaria su hospitalización.

Para prevenir este tipo de incidentes, se recuerda una vez más la importancia de cubrir los pozos abiertos de forma segura y no dejar a los niños sin supervisión.

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