Incidente divertido en Chile: perro de servicio 'inspecciona' a un vicealmirante

Un incidente inesperado y divertido ocurrió en una ceremonia de graduación de adiestradores de perros de la Armada de Chile. Un perro de servicio entrenado para detectar narcóticos mordió repentinamente el bolsillo del pantalón del vicealmirante durante el evento.

El hecho ocurrió durante una ceremonia oficial y sorprendió a los presentes. El momento fue grabado en video y se volvió viral rápidamente en las redes sociales, provocando diversas discusiones entre los usuarios.

Mientras algunos usuarios lo tomaron como una broma, otros plantearon diversas teorías sobre lo que podría significar el comportamiento del perro.

Tras esto, la Armada de Chile emitió un comunicado oficial. En él se explica que el incidente se debió a la corta edad del perro, su temperamento y la gran excitación durante la ceremonia, sin que haya ningún significado oculto.