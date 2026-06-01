Publicado el ranking de las mejores universidades del mundo

El Center for World University Rankings (CWUR) ha publicado su lista de las mejores instituciones de educación superior del mundo para 2026. Este prestigioso informe analizó más de 21,000 universidades de casi 100 países, seleccionando a las 2,000 mejores. Lamentablemente, ninguna universidad de Uzbekistán logró entrar en el "Top-2000" global de este año.

Un aspecto único del ranking CWUR es que no se basa en encuestas subjetivas ni en informes cuestionables presentados por las propias universidades. Todo el proceso se basa únicamente en los siguientes criterios reales y transparentes:

Calidad de la educación (25%): Nivel de aprendizaje y condiciones de los estudiantes.

Empleabilidad de los graduados (25%): Éxito de los estudiantes en el mercado laboral y logros profesionales.

Calidad del profesorado (10%): Reputación internacional del personal académico.

Desempeño de la investigación (40%): Volumen de publicaciones científicas, artículos y citas.

Según el análisis, Estados Unidos sigue liderando la educación superior mundial. Sin embargo, países como el Reino Unido, Japón, Canadá, Francia y China también demuestran una fuerte competencia. Conozca las diez mejores instituciones del ranking:

Universidad de Harvard (EE. UU.) Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) (EE. UU.) Universidad de Stanford (EE. UU.) Universidad de Cambridge (Reino Unido) Universidad de Oxford (Reino Unido) Universidad de Princeton (EE. UU.) Universidad de Pensilvania (EE. UU.) Universidad de Columbia (EE. UU.) Universidad de Yale (EE. UU.) Universidad de Chicago (EE. UU.)

¿Por qué nuestras universidades locales quedaron fuera de esta lista? Los análisis muestran que nuestras instituciones aún no han logrado resultados suficientes en áreas clave como el volumen de investigación internacional, el número de citas en revistas prestigiosas, la calidad del profesorado y el éxito profesional de los graduados en el mercado global.

Este resultado destaca que aún queda mucho trabajo por hacer para que nuestro sistema educativo esté a la altura del mercado laboral global y del mundo científico.