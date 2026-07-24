Un activista termina su huelga de hambre tras 26 días

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Un activista termina su huelga de hambre tras 26 días

Un destacado ecologista y activista social indio Sonam Wangchuk ha puesto fin oficialmente a su huelga de hambre de 26 días. Lo anunció el 24 de julio a través de su página en X en las redes sociales.

El activista de 59 años había dejado de ingerir alimentos desde el 28 de junio para apoyar el movimiento de protesta iniciado por los estudiantes del país. Los manifestantes exigen la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras el escándalo por la filtración de preguntas de exámenes médicos.

Poco después, el movimiento se expandió, sumando a representantes de diversos sectores, activistas sociales y ciudadanos comunes. Como resultado, las protestas se convirtieron en una acción a gran escala contra la política del gobierno del primer ministro Narendra Modi.

Sonam Wangchuk afirmó que decidió terminar la huelga de hambre tras las negociaciones mantenidas con el ministro J.P. Nadda, el Dr. Jitendra Singh y los líderes de Ladakh.

El activista informó que 65 diputados de diversas fuerzas políticas del parlamento nacional también le habían pedido que detuviera la huelga. Asimismo, recordó que el 18 de julio fue trasladado por la policía desde el lugar de la protesta a un hospital.

Wangchuk destacó que la razón principal para poner fin a la huelga fue evitar posibles actos de violencia en el país y crear un espacio para las negociaciones.

Al mismo tiempo, instó a sus seguidores a abstenerse de cualquier acción radical, subrayando la importancia de mantener la paz.

Se supo que el 23 de julio, el activista expresó su disposición a terminar la huelga si el gobierno garantizaba no usar la fuerza contra los estudiantes. Sin embargo, ese mismo día en Nueva Delhi, la policía utilizó gases lacrimógenos y porras para dispersar a los manifestantes.

A pesar de ello, los manifestantes se reunieron nuevamente en la plaza Jantar Mantar de la capital para continuar con las acciones. Fue el segundo enfrentamiento entre la policía y los activistas durante esa semana.

Al concluir la huelga de hambre, Wangchuk reiteró una serie de demandas al gobierno. Entre ellas se incluye el pago de indemnizaciones a las familias de los estudiantes que se quitaron la vida y la dimisión del ministro de Educación. Anteriormente, había declarado que, si su salud lo permitía, continuaría la acción hasta por seis semanas.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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