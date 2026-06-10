12 muertos en un tiroteo en Sudáfrica

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12 muertos en un tiroteo en Sudáfrica

Se produjo un tiroteo en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. Según la agencia Ensa, el incidente ocurrió el 9 de junio en el distrito de Cleveland.

Como resultado del tiroteo, 12 personas murieron y otras 9 resultaron heridas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital y aún no se han dado detalles sobre su estado.

Según información preliminar, más de 10 personas armadas que llegaron en un vehículo Toyota Quantum blanco abrieron fuego contra la población y luego huyeron del lugar.

Los motivos del ataque son desconocidos por el momento. No se ha informado sobre la detención de los agresores.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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