Un atleta establece un récord mundial al nadar 120 metros sin respirar

Un atleta polaco logró un resultado único en los deportes acuáticos, estableciendo un récord mundial al nadar 120 metros a lo largo del fondo de una piscina en una sola apnea.

Cubrió esta distancia en 2 minutos y 40 segundos sin respirar. Este resultado requiere no solo resistencia física, sino también un alto nivel de preparación mental y control.

El atleta se preparó constantemente durante aproximadamente un año y medio para este récord. Durante el entrenamiento, se centró especialmente en las técnicas de apnea, la velocidad de movimiento bajo el agua y el aumento de la resistencia.

Uno de los aspectos más notables es que, a pesar de haber sufrido bronquitis solo una semana antes del intento de récord, no cambió su decisión de participar. Esto demostró aún más su determinación y enfoque profesional.

Este récord fue registrado como un logro importante en la historia de los deportes subacuáticos y atrajo la atención de muchos entusiastas del deporte.