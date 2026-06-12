Ariana Grande exige que la Casa Blanca deje de usar su música

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Ariana Grande exige que la Casa Blanca deje de usar su música

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande ha exigido que la Casa Blanca deje de utilizar sus canciones en videos relacionados con la política migratoria.

Según los informes, un video publicado en la página de TikTok de la Casa Blanca muestra a agentes federales arrestando a personas. El clip utiliza la canción "Be" de Ariana Grande como música de fondo.

La cantante reaccionó con firmeza, solicitando que su música no sea utilizada en contenidos de esta naturaleza.

El equipo de Ariana Grande está explorando actualmente las opciones legales para eliminar la canción del video.

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Nigina Zarqarayeva
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