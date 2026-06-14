Donald Trump anuncia la firma inminente del acuerdo con Irán

La escena política mundial sigue siendo testigo de acontecimientos históricos en lo que se espera que sea el acuerdo del siglo en materia de seguridad internacional y alivio de las tensiones en Oriente Medio. El líder de la Casa Blanca, Donald Trump, reveló que el tan esperado acuerdo de paz con Irán podría formalizarse en las próximas «dos o tres horas». Trey Yingst, un destacado corresponsal de Fox News en contacto directo con el líder estadounidense, anunció esta sensacional declaración al público en general.

Según Trump, este importante documento se firmará inicialmente en formato electrónico mediante un sistema digital moderno. Después, en el plazo de una semana, los representantes oficiales de ambos países se reunirán en persona en «uno de los rincones pacíficos y seguros de Europa» para sellar personalmente el acuerdo.

«¿Por qué hizo esto Bibi?»: El ataque de Netanyahu enfureció a Trump

Sin embargo, este proceso histórico no está siendo fácil. El líder de la Casa Blanca admitió haber mantenido una conversación telefónica muy seria y tensa con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Durante la llamada, el presidente de EE. UU. cuestionó duramente al primer ministro sobre los inesperados ataques aéreos lanzados por el ejército israelí cerca de Beirut.

En una entrevista exclusiva con el popular canal israelí N12, Donald Trump criticó duramente las acciones de Netanyahu, acusándolo de «no actuar con cautela en absoluto». En opinión del presidente, este ataque militar fue el principal factor que retrasó el proceso de acuerdo entre EE. UU. e Irán.

A través de la siguiente tabla analítica, puede familiarizarse en detalle con la situación política que ha surgido entre EE. UU., Irán e Israel, así como con las posiciones actuales de las partes:

Participante en el proceso político / Fuente Plazo oficial y plan establecidos Obstáculo inesperado encontrado Reacción personal de Trump Formato inicial del acuerdo Posición oficial de la parte iraní EE. UU. (Donald Trump) 14 de junio (Domingo) debía ser firmado Ataque con misiles de Israel cerca de Beirut Muy enfadado, dijo que faltaba sentido común Inicialmente en formato electrónico, luego en persona en Europa Para firmar el documento en el plazo previsto no preparado Israel (B. Netanyahu) Actuó durante las negociaciones de paz Pretensión de atacar el centro de mando de Hezbolá Evaluado como «nada cauteloso» Retrasó las negociaciones Afectó negativamente el proceso

Horror una hora antes de la firma del acuerdo

En una declaración a Axios, Donald Trump confirmó una vez más que el histórico acuerdo con Irán estaba previsto para el domingo. No ocultó que se quedó en estado de shock cuando sus asesores le dieron la noticia de que Israel había lanzado un potente ataque sobre Beirut.

El líder estadounidense expresó su emoción y sus objeciones de la siguiente manera: «¡Esto es simplemente horrible, no podía creer lo que oía! Lo más doloroso es que este incidente ocurrió apenas una hora antes de que firmáramos el acuerdo. ¿Por qué Bibi (Netanyahu) tuvo que llevar a cabo este ataque en este preciso momento? Estaba muy enfadado por esto y le dije abiertamente que ya no tiene el sentido común necesario para evaluar la situación correctamente».

Además, el líder estadounidense también condenó duramente la operación militar de Tel Aviv cerca de la capital libanesa en su página oficial de la red social Truth Social. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que el objetivo principal de este ataque era destruir el cuartel general de mando del movimiento Hezbolá.

No obstante, la situación en los círculos políticos es muy compleja. Según una declaración publicada por la agencia de noticias oficial iraní Fars, la dirección de Teherán ha indicado que aún no está totalmente preparada para firmar un memorando de entendimiento con EE. UU. en el plazo estricto y breve propuesto por Washington. Seguiremos observando cómo se desarrollan los acontecimientos y si este acuerdo global traerá la paz.

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