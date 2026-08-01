Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangre

·54·Mundo
Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangre

Una niña estadounidense de 13 años, que vacacionaba con su familia en las Islas Turcas y Caicos, resultó gravemente herida tras el ataque de una barracuda. A pesar de ello, afirmó que no renunciará a su sueño de ser bióloga marina.

Se informó que Claire McDonnell, residente de Texas, viajó con su familia a las populares islas del Caribe para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, un incidente inesperado ocurrió el primer día de sus vacaciones.

Mientras la niña practicaba paradas de manos en agua poco profunda, llevaba una pulsera brillante en la muñeca. En ese momento, sintió una fuerte presión en la mano.

« Al principio entendí que algo me había mordido la mano con fuerza. Luego, cuando retiré mi brazo, vi una gran cola plateada », cuenta Claire.

Unos segundos después, la niña notó que su brazo sangraba profusamente. Según ella, el lugar parecía « una escena de película de terror teñida de sangre ».

La madre de Claire la llevó inmediatamente a la orilla. Una enfermera que vacacionaba allí por casualidad le brindó los primeros auxilios y le colocó un torniquete. Luego, la niña fue llevada de urgencia al hospital.

Los médicos detuvieron la hemorragia y trataron la herida inicialmente. Se informa que Claire ya regresó a su casa en Texas y espera una cirugía para reparar sus tendones.

A pesar del aterrador incidente que vivió, la niña destacó que no abandonará su sueño de convertirse en bióloga marina.

« Un suceso ocurrido una vez no puede cambiar mi amor por los animales. A pesar de las dificultades, uno debe seguir luchando por sus sueños », dijo.

Los expertos recomiendan quitarse las joyas brillantes antes de entrar al agua, ya que algunos depredadores marinos pueden confundir estos objetos con presas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaHoy, 12:12Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránAl borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránHoy, 12:09Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaRescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaHoy, 12:07Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Hoy, 11:56Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaUna criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaHoy, 11:53Kiev toma medidas drásticas contra Minsk: busca imputar penalmente a LukashenkoKiev toma medidas drásticas contra Minsk: busca imputar penalmente a LukashenkoHoy, 11:47
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital