Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangre

Una niña estadounidense de 13 años, que vacacionaba con su familia en las Islas Turcas y Caicos, resultó gravemente herida tras el ataque de una barracuda. A pesar de ello, afirmó que no renunciará a su sueño de ser bióloga marina.

Se informó que Claire McDonnell, residente de Texas, viajó con su familia a las populares islas del Caribe para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, un incidente inesperado ocurrió el primer día de sus vacaciones.

Mientras la niña practicaba paradas de manos en agua poco profunda, llevaba una pulsera brillante en la muñeca. En ese momento, sintió una fuerte presión en la mano.

« Al principio entendí que algo me había mordido la mano con fuerza. Luego, cuando retiré mi brazo, vi una gran cola plateada », cuenta Claire.

Unos segundos después, la niña notó que su brazo sangraba profusamente. Según ella, el lugar parecía « una escena de película de terror teñida de sangre ».

La madre de Claire la llevó inmediatamente a la orilla. Una enfermera que vacacionaba allí por casualidad le brindó los primeros auxilios y le colocó un torniquete. Luego, la niña fue llevada de urgencia al hospital.

Los médicos detuvieron la hemorragia y trataron la herida inicialmente. Se informa que Claire ya regresó a su casa en Texas y espera una cirugía para reparar sus tendones.

A pesar del aterrador incidente que vivió, la niña destacó que no abandonará su sueño de convertirse en bióloga marina.

« Un suceso ocurrido una vez no puede cambiar mi amor por los animales. A pesar de las dificultades, uno debe seguir luchando por sus sueños », dijo.

Los expertos recomiendan quitarse las joyas brillantes antes de entrar al agua, ya que algunos depredadores marinos pueden confundir estos objetos con presas.