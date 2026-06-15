Nuevas restricciones estrictas para las mujeres en Afganistán

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Nuevas restricciones estrictas para las mujeres en Afganistán

El Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio en la provincia afgana de Herat ha anunciado la introducción de nuevas reglas estrictas para las mujeres.

Según la declaración oficial, los hombres deben asegurarse de que las mujeres de sus familias cumplan con las normas establecidas al aparecer en público. De lo contrario, la responsabilidad recaerá no solo en la mujer, sino también en sus parientes varones.

De acuerdo con las nuevas normas:

— caminar por la calle sin pañuelo;

— salir con el rostro descubierto;

— usar ropa ajustada que revele la figura;

— usar maquillaje excesivo para atraer la atención de hombres ajenos;

se consideran infracciones y pueden ser motivo de castigo.

Se informa que quienes infrinjan estos requisitos serán juzgados en tribunales islámicos. Esta decisión ha provocado diversas reacciones en las redes sociales y está generando un amplio debate.

AfganistánHeratDepartamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio
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