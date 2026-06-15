El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha provocado un gran debate internacional con su última declaración. Afirma que los países europeos desempeñaron el papel principal en el inicio de las grandes guerras mundiales de la historia de la humanidad.

Lavrov también criticó a Alemania por no evaluar adecuadamente los símbolos y acciones nazis exhibidos por ciertos grupos nacionalistas en Ucrania.

El ministro calificó de “fantasía” la idea de que Rusia está perdiendo la guerra, afirmando que el país no tiene intención de someterse a ningún ultimátum. Según sus palabras, la guerra continúa y “se tomarán todas las medidas para que se haga justicia”.

Al mismo tiempo, Lavrov declaró abiertamente que no cree que las estructuras europeas actuales sean capaces de ofrecer soluciones eficaces.

Estas declaraciones están provocando diversas reacciones en la comunidad internacional.