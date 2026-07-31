Miles de migrantes cruzan el mar y llegan a la ciudad española de Ceuta

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Miles de migrantes cruzan el mar y llegan a la ciudad española de Ceuta

El 30 de julio, entre 2 000 y 3 000 migrantes cruzaron el mar desde Marruecos para llegar a la ciudad española de Ceuta, en el norte de África. Ante la tensión en la zona, el gobierno español desplegó agentes de policía y unidades militares adicionales.

Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas ubicadas en el norte de África. Representan la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, por lo que en estas zonas se registran regularmente intentos de cruce ilegal por parte de migrantes.

Según los datos preliminares, al menos nueve personas perdieron la vida como consecuencia del incidente. No se ha proporcionado información adicional sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias de sus muertes.

El Ministerio del Interior de España anunció que coopera estrechamente con el gobierno de Marruecos para reducir el flujo de migración irregular y controlar la situación en la frontera.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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