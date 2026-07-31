¡Una nueva doble se suma a la tendencia de las «mujeres parecidas a Haaland» en las redes sociales!

Un nuevo vídeo se ha sumado al tema de las «mujeres parecidas a Haaland», muy comentado últimamente en las redes sociales. Un hombre que caminaba por la calle vio a una joven muy parecida al delantero del Manchester City, Erling Haaland, y grabó la escena.

Se acercó a la chica y capturó su aspecto en vídeo. En poco tiempo, el clip se viralizó en varias páginas, atrayendo la atención de numerosos usuarios.

En los comentarios, la gente bromeó sobre el gran parecido entre la joven y el futbolista noruego. Algunos la llamaron la doble de Haaland, mientras que otros señalaron que cada vez hay más vídeos de dobles de famosos en las redes.