Arqueólogos han identificado en la selva amazónica rastros de una antigua civilización hasta ahora desconocida para la ciencia. La enorme megalópolis se extiende por decenas de miles de kilómetros cuadrados y surgió mucho antes de las civilizaciones española, azteca y maya. Así lo informó «RIA Novosti».

Los científicos sospechaban desde hace tiempo que había estructuras antiguas bajo los densos bosques del valle del río en Bolivia. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno, fue difícil explorar completamente esta zona. Incluso las imágenes aéreas solo mostraban bosque verde.

En 2025, científicos de Bolivia, Ecuador y EE. UU. examinaron la zona mediante un escáner láser especial llamado lidar. Como resultado, se identificaron restos de antiguos asentamientos humanos bajo los árboles.

El asentamiento más grande ocupa una superficie de 300 hectáreas, lo que equivale a más de 400 campos de fútbol. Durante las excavaciones iniciadas en 2026, se encontraron pirámides de más de 20 metros de altura, edificios públicos y casas. Estas fueron construidas sobre colinas artificiales de hasta 5 metros de altura.

También se identificaron canales geométricamente precisos y una red de caminos que conectaban las aldeas. Los científicos comparan estos lugares con un «Nueva York antiguo». El hecho de que todos los edificios y caminos estén orientados hacia el noroeste indica que tenían su propia religión y cosmovisión.

Este descubrimiento cambia radicalmente la idea de que era imposible vivir en la selva amazónica. Las investigaciones indican que algunas estructuras tienen más de dos mil años. En aquel tiempo, los mayas, aztecas e incas aún no habían alcanzado tal nivel de desarrollo.

Otra ciudad importante fue identificada en Ecuador. Allí también se encontraron casas construidas sobre colinas y caminos llanos de 25 kilómetros. Los científicos estiman que en esta zona pudieron vivir entre 15 000 y 100 000 personas.

De este modo, los científicos confirmaron la teoría del explorador británico Percy Fawcett, desaparecido hace un siglo. Él creía que en estas regiones existió una civilización inmensa comparable a Roma y Grecia. Los últimos descubrimientos demuestran que tenía razón.