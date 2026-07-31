¿Dónde está Mojtaba Jamenei? EE. UU. e Israel lo buscan

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¿Dónde está Mojtaba Jamenei? EE. UU. e Israel lo buscan

Se informa que los servicios de inteligencia de EE. UU. e Israel están llevando a cabo búsquedas conjuntas para determinar el paradero del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Así lo informó The Times citando a sus fuentes.

Según la publicación, aunque Mojtaba Jamenei no ha aparecido en público durante mucho tiempo, sigue desempeñando un papel importante en el proceso de toma de decisiones militares y estratégicas de Irán. Se dice que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) no ejecuta ciertas decisiones sobre operaciones militares sin su aprobación. Al mismo tiempo, mientras algunos miembros de la comunidad de inteligencia suponen que podría haber fallecido, el CGRI insiste en que Mojtaba Jamenei está vivo.

El informe señala que el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, intenta determinar si Jamenei está vivo y dónde se esconde exactamente. Según las fuentes, no ha utilizado un teléfono ni se ha conectado a una computadora durante unos 150 días y se oculta en uno de los refugios secretos.

«Mojtaba puede no estar usando un teléfono, pero tiene otros métodos de comunicación, como la posibilidad de intercambiar mensajes a través de pequeños papeles», dijo Rami Igra, exjefe de división del Mossad.

Destacó que el liderazgo iraní utiliza una red de mensajeros de varios niveles para hacer llegar los mensajes al líder supremo. En este sistema, cada persona entrega el mensaje a la siguiente sin conocer su contenido. Según Igra, la forma más práctica de llegar a Jamenei es involucrar a un agente cercano a él.

Sin embargo, también señaló que es una tarea muy compleja. Esto se debe a que en Irán, las personas cercanas al líder supremo son estrictamente vigiladas y, probablemente, solo dos o tres miembros del CGRI saben cómo establecer contacto con él.

Avner Avraam, ex teniente coronel del Mossad, también opinó sobre el tema, diciendo que incluso si Jamenei enviara un mensaje de voz al público, esto podría facilitar la determinación de su ubicación.

«A través de un archivo de audio, es posible obtener información sobre el dispositivo utilizado para la grabación, las características técnicas e incluso, en algunos casos, la ubicación», dijo.

Al mismo tiempo, un ex alto funcionario del Pentágono indicó que Mojtaba Jamenei está prestando mayor atención a su seguridad personal tras la muerte de Ali Jamenei en los ataques aéreos de finales de febrero.

La fuente estadounidense del periódico subrayó que Irán ha sido un país cerrado a la inteligencia exterior durante los últimos cuarenta años, evaluando con cautela las capacidades de la inteligencia estadounidense. En su opinión, aunque los recursos de la inteligencia israelí son relativamente limitados, están trabajando de manera bastante eficaz en algunas áreas.

Según la fuente, si los servicios de inteligencia determinan la ubicación exacta de Mojtaba Jamenei, EE. UU. e Israel tendrán que tomar decisiones políticas y militares muy complejas sobre los siguientes pasos.

Aunque en los últimos meses no se han difundido videos ni mensajes de voz de Mojtaba Jamenei, se han publicado varios mensajes en su nombre en la red social X . Estos mensajes también han sido difundidos por las agencias de noticias estatales iraníes.

En particular, en julio se publicó en su página de X una declaración afirmando que el memorando de entendimiento firmado por el presidente estadounidense Donald Trump «no tiene ningún valor» y calificando a EE. UU. como el «Gran Satán». En junio, en la misma cuenta, apareció un mensaje aprobando dicho memorando.

Ni siquiera asistió al funeral de su padre

El 3 de julio, en Teherán, comenzaron las ceremonias de despedida del difunto líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. En ellas también participó una delegación de Uzbekistánencabezada por el presidente de la Cámara Legislativa, Nuriddin Ismoilov.

Mojtaba JameneiIsraelIránMosadCuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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