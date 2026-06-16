Sismo de magnitud 6,7 causa destrozos en Indonesia

Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 ocurrió en Indonesia el 16 de junio. Tras el temblor principal, se registraron varias réplicas intensas, informó Euronews.

Las vibraciones subterráneas provocaron sacudidas fuertes que duraron más de un minuto en la ciudad de Palu, centro administrativo de la provincia de Sulawesi Central, donde residen cerca de 400,000 personas.

Según los datos preliminares, el sismo causó daños en algunas áreas. Aparecieron grietas en varios edificios y el techo del edificio administrativo del distrito de Sigi se derrumbó. Asimismo, uno de los edificios de una universidad local resultó afectado.

Como medida de seguridad, los pacientes de los hospitales, incluidos aquellos que estaban recibiendo medicación por goteo, fueron evacuados al exterior.

Según el Servicio Geológico de EE. UU., el epicentro del sismo se situó a 46 kilómetros al sureste de Palu, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Las réplicas más fuertes alcanzaron magnitudes de 5,2, 5,0 y 4,9.

El gobierno local instó a la población a seguir las instrucciones oficiales y a tomar precauciones. Los expertos advirtieron que las réplicas podrían continuar durante varias horas más.

Cabe recordar que Indonesia experimenta frecuentes terremotos y actividad volcánica debido a que se encuentra en una zona donde convergen varias fallas sísmicas importantes.