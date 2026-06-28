Combatiente uzbeko muere en ataque armado en Siria

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Combatiente uzbeko muere en ataque armado en Siria

En la ciudad de Al-Fua, cerca de la provincia de Idlib en Siria, uno de los combatientes uzbekos murió a consecuencia de un ataque perpetrado por personas armadas desconocidas. Así lo informó la publicación Syriahr.

Se informó que se encontraba en su automóvil durante el ataque y que personas desconocidas dispararon directamente contra el vehículo. Como resultado, falleció en el lugar de los hechos.

Según la información preliminar, la persona fallecida había operado anteriormente en la unidad «Gorras Rojas» (Qizil kaltaklar) dentro de «Hay'at Tahrir ash-Sham».

Tras el incidente, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona. Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer los detalles del suceso, localizar a los autores del ataque y recolectar pruebas.

La publicación señala que este hecho ocurre en el contexto de asesinatos y ataques armados observados recientemente en el noroeste de Siria, lo que indica que aún persisten problemas de seguridad en algunas áreas.

Al-Fu'ahSyriaHay'at Tahrir ash-ShamSyriahr
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