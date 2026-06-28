La Unión Europea asigna 5 millones de euros en ayuda a Venezuela

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La Unión Europea asigna 5 millones de euros en ayuda a Venezuela

La Unión Europea ha asignado 5 millones de euros en ayuda de emergencia a Venezuela, gravemente afectada por un fuerte terremoto. Así lo anunció Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, tras una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Kallas señaló que se ha activado el mecanismo de protección civil europeo. Varios Estados miembros de la Unión han enviado equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal médico a Venezuela.

Asimismo, el sistema satelital europeo «Copernicus» ha sido movilizado para las labores de rescate. Este ayuda a identificar las zonas más afectadas por el desastre natural y a coordinar el proceso de entrega de ayuda.

Unión EuropeaVenezuelaKaja KallasDelcy RodríguezCopernicus
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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