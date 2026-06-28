Traición antes de la boda: una mujer empuja a su futuro esposo al precipicio con su amante

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Traición antes de la boda: una mujer empuja a su futuro esposo al precipicio con su amante

En la ciudad de Pune, la muerte de Ketan Agarwal, de 26 años, fue inicialmente considerada como una caída accidental. Investigaciones posteriores revelaron que su muerte fue un plan premeditado.

Según la versión de las autoridades, Ketan fue empujado por un precipicio durante una visita al fuerte de Lohagad. Su futura esposa, Siya Goyal, y el amante de Siya, Chetan Chaudhari, son los sospechosos.

La investigación determinó que este no fue el primer intento contra Ketan. Unos días antes, ya se había intentado asesinarlo, pero el plan no funcionó.

En el interrogatorio, Siya admitió tener una relación con otro hombre. También afirmó que estaba insatisfecha con la apariencia de Ketan y su tartamudez. Ambos sospechosos están ahora detenidos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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