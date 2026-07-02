30 mosquitos por segundo: China crea un dispositivo láser para eliminar mosquitos

Una startup china especializada en inteligencia artificial ha desarrollado un nuevo dispositivo contra los mosquitos. El sistema detecta automáticamente los insectos y los elimina mediante un rayo láser.

Se han recaudado aproximadamente 3 millones de dólares para este proyecto, apoyado por más de 4.000 usuarios de más de 50 países.

El dispositivo escanea los movimientos en el aire a través de una red neuronal. Una vez localizada la posición del mosquito, se dirige hacia él un rayo láser. Los desarrolladores afirman que el equipo funciona tanto en interiores como en exteriores.

Según la información, el sistema puede eliminar hasta 30 mosquitos por segundo. El radio de acción del dispositivo cubre una distancia de hasta 3 metros.