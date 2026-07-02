30 mosquitos por segundo: China crea un dispositivo láser para eliminar mosquitos

·7·Mundo
30 mosquitos por segundo: China crea un dispositivo láser para eliminar mosquitos

Una startup china especializada en inteligencia artificial ha desarrollado un nuevo dispositivo contra los mosquitos. El sistema detecta automáticamente los insectos y los elimina mediante un rayo láser.

Se han recaudado aproximadamente 3 millones de dólares para este proyecto, apoyado por más de 4.000 usuarios de más de 50 países.

El dispositivo escanea los movimientos en el aire a través de una red neuronal. Una vez localizada la posición del mosquito, se dirige hacia él un rayo láser. Los desarrolladores afirman que el equipo funciona tanto en interiores como en exteriores.

Según la información, el sistema puede eliminar hasta 30 mosquitos por segundo. El radio de acción del dispositivo cubre una distancia de hasta 3 metros.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Encuentran caja fuerte llena de dólares tras un terremotoEncuentran caja fuerte llena de dólares tras un terremotoHoy, 16:26Una propuesta de matrimonio a 443 metros de altura termina con el arresto de la parejaUna propuesta de matrimonio a 443 metros de altura termina con el arresto de la parejaHoy, 16:14Casi un millón de multas serán anuladas en KazajistánCasi un millón de multas serán anuladas en KazajistánHoy, 15:17Mujer se convierte en madre por primera vez a los 63 años en AzerbaiyánMujer se convierte en madre por primera vez a los 63 años en AzerbaiyánHoy, 15:11Tailandia: una camioneta atropella a monjes y deja ocho muertosTailandia: una camioneta atropella a monjes y deja ocho muertosHoy, 14:5716 niños rescatados tras ser escondidos en una sola habitación16 niños rescatados tras ser escondidos en una sola habitaciónHoy, 14:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez