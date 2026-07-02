¡Un mensaje de una persona conocida podría ser una trampa!

Están aumentando los casos de fraude a través de páginas falsas creadas a nombre de personas famosas en las redes sociales. Estos perfiles pueden ser casi indistinguibles de la cuenta original.

Los estafadores envían mensajes privados a los usuarios solicitando dinero bajo diversas excusas. En algunos casos, incitan a abrir enlaces maliciosos para intentar obtener datos personales o bancarios.

Por ello, es necesario verificar minuciosamente el nombre, la insignia y la actividad previa de la página que envía el mensaje. Es peligroso proporcionar datos de tarjeta, contraseñas o códigos secretos recibidos por teléfono a desconocidos.

Si se detecta una cuenta falsa, se debe bloquear inmediatamente y denunciar a la plataforma. No abrir enlaces sospechosos es también una de las medidas principales para protegerse del fraude.