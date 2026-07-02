Encuentran caja fuerte llena de dólares tras un terremoto

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Encuentran caja fuerte llena de dólares tras un terremoto

Mientras continúan las labores de rescate tras los fuertes terremotos en Venezuela, un hallazgo inesperado ha captado la atención del público. En el distrito de Playa Grande, estado La Guaira, se localizó una caja fuerte presuntamente llena de dólares estadounidenses entre los escombros de edificios residenciales destruidos.

Videos difundidos en las redes sociales muestran billetes de dólares esparcidos alrededor de la caja fuerte. Estas imágenes generaron rápidamente amplios debates, dando lugar a diversas hipótesis y controversias.

Habitantes locales afirman que algunas personas y funcionarios que participaron en las labores de rescate recogieron el dinero, pero que no se observó un proceso de registro oficial ni la entrega a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido una conclusión oficial ni información adicional sobre el monto exacto del dinero, a quién pertenecía o su origen. La investigación sobre el caso continúa.

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