Una mujer sorprende a todos al enterarse de su embarazo 45 minutos antes de dar a luz

·286·Mundo
Una mujer sorprende a todos al enterarse de su embarazo 45 minutos antes de dar a luz

En el Reino Unido, una joven de 21 años sorprendió a muchos con una historia inesperada. The Mirror informa que Demi-Leigh Sefton no pensaba que estaba embarazada y atribuyó el fuerte dolor abdominal que sentía a una apendicitis. Por ello, acudió al hospital para una revisión médica.

Sin embargo, los exámenes revelaron que la mujer estaba realmente embarazada. Lo más sorprendente es que, apenas 45 minutos después de recibir la noticia, Demi dio a luz a una niña sana llamada Hazel.

Los nuevos padres sonríen mientras cargan a su bebé en el hospital.

Los expertosseñalan que el embarazo fue casi imperceptible porque el feto estaba ubicado cerca de la columna vertebral en lugar de la parte frontal del abdomen. Por eso, su vientre no creció y ella continuó con su vida cotidiana sintiéndose normal.

Demi-Leigh comentó que solo sentía acidez estomacal ocasional. Sin embargo, no le dio importancia y pensó que era una molestia común, por lo que nunca imaginó que pudiera estar embarazada.

Brad, el padre de la niña, también expresó su gran asombro ante lo ocurrido. Según él, para la familia fue una noticia difícil de creer al principio. Sin embargo, ahora la pareja vive feliz con su pequeña Hazel y espera con ilusión su primer cumpleaños.

Una pareja joven sonríe junto a su bebé vestido de rosa.

Según los especialistas, en medicina este fenómeno se denomina «embarazo críptico» (cryptic pregnancy). Estos casos son muy raros y, según las estadísticas, pueden ocurrir en aproximadamente una de cada 2 500 mujeres. Por esta razón, es posible que algunas mujeres no se den cuenta de su embarazo hasta el momento del parto.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosPor qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosHoy, 00:14Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes