Una mujer sorprende a todos al enterarse de su embarazo 45 minutos antes de dar a luz

En el Reino Unido, una joven de 21 años sorprendió a muchos con una historia inesperada. The Mirror informa que Demi-Leigh Sefton no pensaba que estaba embarazada y atribuyó el fuerte dolor abdominal que sentía a una apendicitis. Por ello, acudió al hospital para una revisión médica.

Sin embargo, los exámenes revelaron que la mujer estaba realmente embarazada. Lo más sorprendente es que, apenas 45 minutos después de recibir la noticia, Demi dio a luz a una niña sana llamada Hazel.

Los expertosseñalan que el embarazo fue casi imperceptible porque el feto estaba ubicado cerca de la columna vertebral en lugar de la parte frontal del abdomen. Por eso, su vientre no creció y ella continuó con su vida cotidiana sintiéndose normal.

Demi-Leigh comentó que solo sentía acidez estomacal ocasional. Sin embargo, no le dio importancia y pensó que era una molestia común, por lo que nunca imaginó que pudiera estar embarazada.

Brad, el padre de la niña, también expresó su gran asombro ante lo ocurrido. Según él, para la familia fue una noticia difícil de creer al principio. Sin embargo, ahora la pareja vive feliz con su pequeña Hazel y espera con ilusión su primer cumpleaños.

Según los especialistas, en medicina este fenómeno se denomina «embarazo críptico» (cryptic pregnancy). Estos casos son muy raros y, según las estadísticas, pueden ocurrir en aproximadamente una de cada 2 500 mujeres. Por esta razón, es posible que algunas mujeres no se den cuenta de su embarazo hasta el momento del parto.