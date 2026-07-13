¿Puede Cole Palmer ser el nuevo Eden Hazard?: Los expertos explican la causa del declive del jugador

Tras brillar en su temporada de debut con el Chelsea, Cole Palmer comenzó a ser comparado por aficionados y expertos con leyendas del club como Gianfranco Zola y Eden Hazard debido a su estilo de juego. Sin embargo, recientemente se ha observado un descenso en los resultados del joven mediapunta, lo que ha generado dudas sobre su futuro. En una entrevista con Goal.com, el exdelantero Tony Cascarino explicó qué le falta al jugador para volver a su nivel anterior. Así lo informa Goal.com .

La temporada 2025-26 no fue tan exitosa como se esperaba para Palmer. Debido a lesiones graves, en particular problemas en la ingle y una fractura en el dedo, se vio obligado a perderse un total de 26 partidos. Como resultado, su eficacia cayó drásticamente: durante la temporada solo registró 11 goles y 3 asistencias en todas las competiciones. Estas cifras están muy lejos de los 25 goles logrados en su primer año tras su traspaso desde el Manchester City por 40 millones de libras.

Lesiones y la decisión de Thomas Tuchel

El segundo año de Palmer en el Chelsea no fue malo en términos de éxitos colectivos, ya que el club ganó la Conference League y el Mundial de Clubes. Sin embargo, la caída de sus estadísticas personales a 18 goles y el bajón en su calidad de juego no pasaron desapercibidos para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. El técnico alemán decidió no incluir al jugador de 24 años en la convocatoria para el Mundial 2026, algo que sorprendió a la comunidad futbolística.

Según Tony Cascarino, el declive de Palmer no solo se debe a su condición física, sino también al entorno del equipo. Señala que el brillante debut de la joven estrella se debió en gran medida a la adrenalina de su nuevo club. Ahora, le cuesta mantener la consistencia. Según el experto, la falta de jugadores experimentados en la plantilla del Chelsea está frenando el crecimiento de jóvenes talentos como Palmer.

Xabi Alonso y nuevas esperanzas

Actualmente, una nueva era comienza en Stamford Bridge. El español Xabi Alonso ha tomado las riendas del equipo y es visto como el entrenador que podría despertar el potencial interno de Palmer. Se espera que los esquemas tácticos de Alonso y su habilidad para trabajar con jóvenes conviertan a Palmer nuevamente en el líder del equipo.

En el mercado de fichajes, los rumores sobre el jugador no cesan. A pesar de las especulaciones sobre un posible traspaso al Manchester United, el jugador tiene un contrato a largo plazo con el Chelsea hasta 2033. Según la conclusión de Cascarino, si Palmer quiere alcanzar el nivel de Zola o Hazard, debe demostrar no solo su habilidad individual, sino también su capacidad para liderar al equipo en situaciones difíciles.