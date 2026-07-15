El gobierno del Reino Unido ha anunciado medidas drásticas para proteger la salud mental de los menores y prevenir su adicción a las redes sociales. Según la nueva normativa, se impondrá un «toque de queda» nocturno para el uso de redes sociales a los adolescentes de 16 y 17 años. Esta medida tiene como objetivo mejorar los hábitos de sueño de los jóvenes y protegerlos de los efectos negativos de las plataformas en línea. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según fuentes oficiales, las redes sociales estarán bloqueadas por defecto para los usuarios de 16 y 17 años desde las 00:00 hasta las 06:00 horas. Esta restricción es una continuación lógica de la decisión tomada el mes pasado de prohibir totalmente el uso de ciertas aplicaciones sociales a menores de 16 años. Con esto, las autoridades británicas buscan regular la vida digital de las nuevas generaciones.

Limitación de funciones adictivas

Las nuevas reglas no se limitan solo a restricciones horarias. También se desactivarán las funciones manipuladoras diseñadas para mantener al usuario más tiempo en las redes sociales. En particular, la función de reproducción automática (auto-play) de vídeos no estará activa por defecto para los jóvenes de 16 a 17 años. Esta medida ayudará a reducir el tiempo que los adolescentes pasan consumiendo contenido durante horas.

Asimismo, el gobierno planea regular el uso de chatbots basados en AI, como ChatGPT. Para los usuarios menores de 18 años, se establecerán recordatorios obligatorios para tomar descansos frecuentes en las plataformas en línea. Se espera que este conjunto de medidas desempeñe un papel importante en la preservación de la salud mental y física de los jóvenes.

El objetivo principal del gobierno: una generación sana

La ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, expresó su opinión sobre esta decisión. Señaló que, aunque los adolescentes mayores de 16 años han logrado mayor independencia, aún necesitan protección contra las funciones adictivas y peligrosas del mundo en línea.

«Estas nuevas medidas son fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo suficiente, concentrarse en sus estudios y pasar más tiempo con su familia y amigos», afirma la ministra. Según Ixbt.com, Gran Bretaña se basa en la experiencia de Australia, que recientemente aprobó las leyes más estrictas del mundo sobre la limitación de redes sociales para adolescentes.

En el segmento de Uzbekistán, el impacto de las redes sociales en la educación y la salud de los jóvenes también es un tema de debate frecuente. La experiencia británica podría servir en el futuro como ejemplo para otros países, incluidos los de Asia Central, en materia de seguridad digital y protección infantil. Por ahora, los gigantes tecnológicos están trabajando en los métodos técnicos para implementar estos nuevos requisitos.