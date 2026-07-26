Elon Musk califica a Marte como el escudo que protege a la humanidad de la AI y las pandemias

El fundador de SpaceX y Tesla, Elon Musk, destacó que el establecimiento de un asentamiento humano permanente en Marte no es solo para explorar el espacio, sino la única forma de protegerse contra los riesgos globales que puedan originarse en la Tierra. Según el empresario, la inmensa distancia entre el Planeta Rojo y la Tierra actúa como una barrera natural contra catástrofes tecnológicas y biológicas imprevistas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el multimillonario, se requieren al menos seis meses para llegar a Marte. Esto crea automáticamente condiciones de cuarentena a largo plazo. Si estallara una nueva pandemia mortal en la Tierra, la propagación interplanetaria de la enfermedad se detendría debido a este intervalo de tiempo. Esto reduce significativamente el riesgo de la desaparición total de la civilización humana.

Riesgos de virus digitales y de la AI

Elon Musk también abordó las amenazas no solo biológicas, sino también digitales. En su opinión, incluso los virus informáticos que se desplazan a la velocidad de la luz o los ataques de una AI agresiva no pueden dañar inmediatamente a la colonia en Marte. La distancia entre la Tierra y Marte toma entre 4 y 20 minutos a la velocidad de la luz.

Este intervalo de tiempo permite a los especialistas en Marte evaluar la situación y tomar las medidas necesarias. Según la información de Ixbt.com, este retraso puede ser suficiente incluso para detener los ciberataques más potentes o minimizar su impacto. De este modo, Marte actúa como un "archivo" seguro donde se preservan el pensamiento y la conciencia de la humanidad.

A pesar de ello, para Musk el objetivo principal de la colonización de Marte no es solo escapar de los peligros. Al empresario le inspira más la idea de la exploración espacial y la salida de la humanidad de los límites terrestres. Considera a Marte como el primer paso importante en el camino para conquistar otros objetos del sistema solar y, en el futuro, llegar a los millones de estrellas de nuestra galaxia.

Perspectivas de una nueva civilización en el espacio

Según los planes estratégicos de Musk, el surgimiento de la vida en Marte multiplcará la existencia de la conciencia humana. En su intervención, tampoco descartó que algún día la humanidad pueda encontrarse con extraterrestres o encontrar rastros de antiguas civilizaciones altamente desarrolladas. Este es un factor que aumenta aún más el interés por el espacio.

Actualmente, SpaceX está probando activamente el sistema de transporte Starship para llevar a cabo este gran plan. Recientemente, la empresa publicó imágenes únicas obtenidas durante el 13.º vuelo de prueba de este sistema. Tales logros tecnológicos acercan el momento de enviar a los primeros humanos a Marte.

A modo de conclusión, se puede decir que la visión de Elon Musk presenta a Marte no simplemente como un planeta seco, sino como una "copia de seguridad" de la civilización humana. Cualquier catástrofe global que pueda ocurrir en la Tierra —ya sea una guerra nuclear o una AI incontrolable— no provocará la extinción total de la humanidad gracias a la vida en Marte.