En Ankara, fuertes lluvias provocan la caída de un auto en un socavón

Las fuertes lluvias caídas en la capital de Turquía, Ankara, inundaron numerosas calles en poco tiempo. Debido a las intensas precipitaciones, el tráfico en algunas carreteras se vio interrumpido, creando situaciones peligrosas para los conductores.

Uno de los videos difundidos en las redes sociales muestra cómo un automóvil, que no se percató de un bache en medio de una calle inundada, cayó en él y volcó hacia un lado. Gran parte del vehículo quedó sumergida en el agua fangosa.

Los testigos del incidente acudieron rápidamente en ayuda y lograron sacar a los pasajeros del automóvil volcado. Las imágenes muestran a varios ciudadanos actuando juntos para poner a salvo a los ocupantes del vehículo.

Según la información preliminar, no se han reportado heridos graves como consecuencia del incidente. Sin embargo, este suceso demostró una vez más lo peligroso que es transitar por carreteras inundadas durante fuertes precipitaciones.