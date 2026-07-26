Choque de autobuses de pasajeros en Siria: hay víctimas (vídeo)

Al menos 35 personas murieron y cerca de 30 más sufrieron heridas de diversa gravedad como consecuencia de un terrible accidente de tráfico en Siria.

Según la agencia de noticias SANA, la tragedia ocurrió en la carretera Deir ez-Zor — Damasco. Dos autobuses de pasajeros colisionaron por razones desconocidas. Debido a la fuerza del impacto, los vehículos sufrieron daños graves.

Los equipos de rescate, ambulancias y fuerzas del orden llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. No se descarta que el número de víctimas aumente, ya que el estado de algunos heridos es crítico.

Las autoridades llevan a cabo actualmente investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Este suceso está calificado como una de las mayores tragedias viales registradas en Siria en los últimos tiempos.