Gimnasta inglés sufre una grave lesión durante su actuación

Durante los Juegos de la Commonwealth que se celebran en Glasgow, ocurrió un desafortunado incidente con el miembro de la selección de Inglaterra, el gimnasta de 19 años Gabriel Langton.

Al intentar realizar uno de los elementos complejos durante la competición, el atleta perdió el equilibrio tras un mal aterrizaje y cayó fuertemente sobre la alfombra. Tras el incidente, la competición se detuvo brevemente y decenas de trabajadores médicos y rescatistas ingresaron al área.

Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, Gabriel Langton fue trasladado al hospital en una camilla especial. Aunque se informa que la lesión del atleta es grave, el hecho de que moviera las manos y los pies al abandonar el terreno tranquilizó un poco a los aficionados y compañeros de equipo.

Por ahora, no se ha proporcionado información oficial sobre el diagnóstico exacto y la salud del gimnasta. A pesar de esto, miles de aficionados en las redes sociales dejan mensajes deseándole una pronta recuperación y un regreso a las pistas deportivas.