Los requisitos de Minecraft aumentan drásticamente por primera vez en 17 años

Microsoft ha revisado significativamente los requisitos del sistema del popular juego Minecraft por primera vez en los últimos 17 años. Según ixbt.com, estos cambios se implementan con el fin de desarrollar aún más el juego, introducir tecnologías avanzadas y garantizar el funcionamiento estable de futuras versiones. Así lo informa Ixbt.com que lo anuncia.

Los cambios más notables afectaron a la configuración mínima del juego. Si antes Minecraft: Java Edition funcionaba libremente incluso en ordenadores antiguos con procesadores Intel Core i3-3210, AMD A8-8600, 2 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada Intel HD 4000, ahora los requisitos técnicos han aumentado varias veces.

Nuevos requisitos técnicos recomendados

Según los datos proporcionados por la compañía, los requisitos recomendados también han aumentado considerablemente. Ahora Microsoft aconseja ejecutar el juego en ordenadores con el sistema operativo Windows 11, procesadores del nivel de Intel Core i5-12400 o AMD Ryzen 5 5600, tarjetas gráficas GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT o Intel Arc A580, y nada menos que 16 GB de RAM.

A pesar de esto, los propietarios de dispositivos con capacidades técnicas limitadas no tienen por qué preocuparse. Microsoft ha anunciado oficialmente que los propietarios de ordenadores antiguos o que no cumplan con el nivel recomendado no perderán el derecho a acceder al juego. Minecraft: Java Edition seguirá funcionando en dichos equipos.

Sin embargo, los expertos advierten que en el hardware antiguo ya no se garantiza una tasa de cuadros por segundo (FPS) estable, un funcionamiento sin errores y el correcto funcionamiento de las nuevas características. Esto podría causar dificultades en el futuro para los usuarios de ordenadores obsoletos.

El drástico aumento de los requisitos del sistema no solo está relacionado con la expansión del tamaño del juego. Una de las razones principales es que Microsoft planea abandonar la antigua API gráfica OpenGL para reemplazarla por la tecnología más moderna Vulkan. Se espera que esta transición aumente el rendimiento general.

Para los usuarios cuyos ordenadores no cumplen con los nuevos requisitos, Microsoft también ofrece una vía alternativa. En particular, se recomienda prestar atención a la versión Minecraft: Bedrock Edition, que es menos exigente con el hardware. Aunque se queda atrás de la versión Java en cuanto a posibilidades de modificación, sigue siendo una solución conveniente para los jugadores comunes.