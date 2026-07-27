Historia de una misteriosa foto tomada en Mongolia: ¿qué verdad se esconde tras el retrato de la mujer mongola en la caja

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Historia de una misteriosa foto tomada en Mongolia: ¿qué verdad se esconde tras el retrato de la mujer mongola en la caja

La famosa fotografía tomada en Mongolia que muestra a una mujer dentro de una caja de madera fue capturada por el fotógrafo francés Stéphane Passet. Viajó a Mongolia como parte del proyecto de Albert Kahn "Los Archivos del Planeta". Más tarde, la foto fue publicada en la revista "National Geographic" con un pie de foto que sugería que se trataba de una "prisionera mongola en una caja".

Según la información inicial de la revista, la mujer había sido acusada de adulterio y condenada a morir de hambre. Se decía que se le daba comida y agua en cantidades limitadas y que la caja de madera se utilizaba como instrumento de castigo.

Sin embargo, investigaciones posteriores no confirmaron completamente esta interpretación. Algunas fuentes señalan que la caja pudo haber sido un medio de transporte o una prisión móvil diseñada para retener temporalmente a los prisioneros.

La identidad de la mujer de la foto, la razón por la cual fue metida en la caja y su destino final siguen siendo desconocidos. Por lo tanto, es difícil aceptar como un hecho comprobado que fue condenada a morir de hambre por traición.

Según las normas del derecho internacional actual, tales métodos de castigo que menoscaban la dignidad humana se consideran contrarios a los derechos humanos.

MongoliaStéphane PassetAlbert KahnNational Geographic
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Nigina Zarqarayeva
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