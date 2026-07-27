En Turquía, un fuego artificial explota en la boca de un invitado y aterroriza una boda

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En Turquía, un fuego artificial explota en la boca de un invitado y aterroriza una boda

En una boda en Ankara, la imprudencia de un invitado terminó en tragedia. El joven se metió un pequeño artefacto pirotécnico en la boca y comenzó a bailar al ritmo de la música.

Unos segundos después, el fuego artificial estalló en su boca. La explosión asustó a los presentes y el baile se detuvo de inmediato.

Según los informes, el joven sufrió heridas en el rostro. Recibió primeros auxilios en el lugar y luego fue trasladado al hospital. Por ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre su estado de salud.

El video tomado en la boda se viralizó rápidamente en internet. En los comentarios, muchos usuarios señalan que la pirotecnia no es un juego ni un espectáculo, y que su uso indebido puede tener graves consecuencias.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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