El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado un nuevo decreto que establece el número total de personal y militares de las Fuerzas Armadas de Rusia. El documento oficial fue publicado en el portal de información jurídica del Gobierno.

Zamin.uz presenta las cifras clave de este decreto, las actualizaciones en el ejército y los detalles sobre las nuevas facultades otorgadas al Ministerio de Defensa.

1. Personal total: más de 2,4 millones de efectivos

Según el nuevo decreto, el personal autorizado de las Fuerzas Armadas de Rusia se fija en un total de 2 426 130 personas La mayor parte de esta cifra está compuesta directamente por militares.

Indicadores clave del decreto: «El número de militares de las Fuerzas Armadas de Rusia se establece en 1 535 000 personas. Esto supone un aumento de 25 000 personas respecto a la cifra anterior.»

El documento destaca que el aumento de 25 mil militares está directamente relacionado con la creación y formación de nuevas unidades de construcción militar dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Nuevos indicadores estructurales de las Fuerzas Armadas rusas

Indicador / Dirección Personal / Detalles Personal total 2 426 130 personas Número de militares 1 535 000 personas Expansión de la plantilla +25 000 personas (a través de unidades de construcción militar) Aparato central del Ministerio de Defensa 13 400 personas (incluye 4 930 funcionarios federales)

2. Aparato central del Ministerio de Defensa y facultades digitales

El decreto también establece un límite máximo para el aparato central del Ministerio de Defensa de Rusia de 13 400 personas (excluyendo al personal de seguridad y mantenimiento de edificios). De este personal, 4 930 son funcionarios civiles federales.

Derecho de acceso al registro electrónico único:

Anteriormente, Vladímir Putin había firmado una ley que otorga facultades importantes al Ministerio de Defensa de Rusia y a la Guardia Nacional rusa (Rosgvardia). Según esta, dichas agencias obtuvieron el derecho de obtener directamente en formato electrónico datos del registro estatal único de actos del estado civil (base ZAGS) de todos los ciudadanos del país.

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Estos cambios estructurales en las Fuerzas Armadas rusas y la expansión del ejército son de vital importancia para la seguridad regional y global.

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