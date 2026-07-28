Zelenski concluye una reunión inesperada con Trump en la Casa Blanca

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abandonó la residencia tras concluir negociaciones cara a cara con el presidente de EE. UU., Donald Trump, en la Casa Blanca. Al término de una hora de conversaciones, no se alcanzó ningún acuerdo concreto ni se firmó ningún documento oficial.

Zamin.uz Ofrece los detalles de esta reunión de alto nivel celebrada en Washington, los principales temas de debate y pormenores inesperados.

1. Una hora de negociaciones y los detalles simbólicos en la Casa Blanca

Según el líder de Kiev, en la reunión con Trump se discutió la obtención de licencias para la producción de sistemas de defensa antimisiles Patriot, así como «otras ideas que podrían resultar útiles». Aunque Zelenski expresó su agradecimiento a EE. UU. por su «firme apoyo», no pudo precisar cifras ni plazos concretos para la ayuda.

Círculos diplomáticos y corresponsales de la Casa Blanca destacaron algunos detalles notables en torno al encuentro:

El silencio de Trump: El presidente estadounidense, Donald Trump, no hizo ninguna declaración para los medios de comunicación al concluir las negociaciones.

Salida por la entrada lateral: Los corresponsales señalaron que Zelenski no fue despedido por la entrada principal del Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval, sino por una entrada lateral.

De la declaración de Volodímir Zelenski tras la reunión: «Discutimos en las negociaciones las licencias para la producción de sistemas Patriot y otras ideas. Agradezco a Estados Unidos por su continuo apoyo».

Hechos clave sobre la reunión de Zelenski y Trump en la Casa Blanca

Aspecto / Medida Detalles Participantes de la reunión Donald Trump y Volodímir Zelenski Lugar y duración Washington, Casa Blanca (duró 1 hora) Temas de debate Licencia de sistemas Patriot, propuesta de tregua aérea Final de la reunión No se firmó ningún documento, no se anunciaron plazos concretos Próximo destino Visita al Capitolio para reunirse con los senadores

2. Motivos de la visita y debates sobre una tregua aérea

Según un informe de NBC News del 28 julio, tras las conversaciones de alto nivel, el presidente ucraniano se dirigirá al Capitolio para reunirse con los senadores. La visita de Zelenski a EE. UU. también está relacionada con su participación en la ceremonia de despedida del recientemente fallecido senador Lindsey Graham.

Apenas pisó suelo estadounidense, el líder ucraniano había subrayado que sus principales prioridades eran la defensa antimisiles y la asociación estratégica con Washington. Por su parte, la agencia Reuters informó que Zelenski y Trump también podrían haber analizado una propuesta de «tregua aérea» durante el encuentro.

Sin embargo, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, había calificado previamente las informaciones sobre una tregua aérea como nuevas conjeturas y teorías de los medios de comunicación, señalando que no existían detalles concretos al respecto.

Estas negociaciones geopolíticas en curso en Washington y sus resultados acaparan la atención de toda la comunidad internacional.

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