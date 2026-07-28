Jornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoria

El marcador en Qarshi se mantuvo inamovible durante 82 minutes hasta que fue roto por un remate de Bobir Abdixoliqov. Aunque el Qizilqum aguantó el resultado durante gran parte del encuentro, la conexión entre el suplente Yashnarbek Berdirahmonov y Abdixoliqov dio una victoria clave al Nasaf.

El partido correspondiente a la 14ª jornada de la Superliga se disputó el 28 de julio en el estadio Markaziy de Qarshi. El encuentro fue dirigido por el árbitro Ahrol Risqullayev.

Un único gol esperado durante 82 minutos

En la primera parte los equipos no consiguieron abrir el marcador. Cerca del descanso, un jugador de cada bando fue amonestado: Umar Eshmurodov por parte del Nasaf y el visitante Luka Ratkovich vieron la tarjeta amarilla.

En la segunda mitad los ceros en el marcador persistieron durante mucho tiempo. La jugada que decidió el destino del encuentro se produjo en el minuto 82.

Yashnarbek Berdirahmonov, que saltó al campo en el minuto 74 en sustitución de Yusuf Otubanjo, fue decisivo ocho minutos después. Tras su centro, Bobir Abdixoliqov batió la portería del Qizilqum y adelantó a su equipo.

El centro de Berdirahmonov desde el banquillo y la precisa definición de Abdixoliqov bastaron para conseguir el único tanto del partido.

El marcador no se volvió a mover y el Nasaf se impuso por 1-0.

Berdirahmonov revolucionó el partido nada más entrar

Una de las decisiones más importantes del encuentro fue la entrada al campo de Yashnarbek Berdirahmonov como suplente.

Sustituyó al delantero Yusuf Otubanjo y dio el pase definitivo en poco tiempo. Esta variante táctica generó una nueva conexión en la línea de ataque del Nasaf.

La acción de Berdirahmonov tiene importancia por dos motivos:

dio una asistencia de gol ocho minutos después de pisar el césped;

aportó la tensión necesaria al equipo en el momento en que se decidía el sino del partido.

El cuerpo técnico realizó otras tres sustituciones al final del encuentro para asegurar el resultado. En el minuto 90+2, G‘olib G‘aybullayev, Diyorbek Abdunazarov y Dilshod Murtazayev entraron en lugar de Alibek Davronov, Zafarmurod Abdirahmatov y Oybek Rustamov.

Abdixoliqov vuelve a ser la figura decisiva

Bobir Abdixoliqov fue titular y dio la cara por el Nasaf en el momento en que más falta hacía.

Su gol tuvo una trascendencia mayor que la de una simple estadística. Como gran parte del choque transcurrió sin goles, una sola jugada de ataque fructífera decidió los tres puntos.

Abdixoliqov ya había anotado un doblete en la 12ª jornada contra el Bunyodkor. Los de Qarshi ganaron aquel duelo por 3-1.

De este modo, el experimentado delantero sigue marcando goles decisivos para el Nasaf en una fase crucial de la temporada.

Al Qizilqum le faltaron ocho minutos

Los visitantes lograron mantener su portería a cero hasta el minuto 82. Sin embargo, un solo error de concentración al final les privó de sumar al menos un punto.

El técnico del Qizilqum introdujo varios cambios en el centro del campo y la delantera durante la segunda mitad:

Shahzod Turopov y Fayzullobek Jumanqo‘ziyev entraron en el minuto 59;

Bobomurod Bozorov e Ilhomjon Vahobov saltaron al terreno de juego en el minuto 71.

A pesar de ello, los visitantes no tuvieron tiempo de empatar. Como resultado, el conjunto de Navoiy se marchó de Qarshi sin puntos.

El Nasaf reencuentra la victoria tras su anterior empate

El club de Qarshi había empatado 1-1 contra el Mash’al en la 13ª jornada.

La victoria ante el Qizilqum cobró especial relevancia por eso: el equipo enmendó los puntos perdidos y cerró con éxito su compromiso como local.

Resultados del Nasaf en las últimas tres jornadas:

Jornada Encuentro Resultado Jornada 12 Bunyodkor — Nasaf 1:3 Jornada 13 Mash’al — Nasaf 1:1 Jornada 14 Nasaf — Qizilqum 1:0

Los de Qarshi no perdieron en estos tres partidos y sumaron siete puntos.

Ficha del partido

Superliga, jornada 14

Nasaf — Qizilqum 1:0

Gol: Bobir Abdixoliqov, 82 — 1:0

Asistencia: Yashnarbek Berdirahmonov

Tarjetas amarillas: Umar Eshmurodov, 45+2 — Luka Ratkovich, 45+2.

Alineación del Nasaf

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobir Abdixoliqov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Yusuf Otubanjo, Umar Eshmurodov.

Suplentes:

Sharof Muhitdinov — min. 69;

Yashnarbek Berdirahmonov — min. 74;

G‘olib G‘aybullayev — min. 90+2;

Diyorbek Abdunazarov — min. 90+2;

Dilshod Murtazayev — min. 90+2.

Alineación del Qizilqum

Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Luka Ratkovich, Nikola Kumburovich, Abbosbek Abdug‘afforov, Samandar Shukurillayev, Jambuli Jigauri, G‘iyosjon Rizaqulov, Douglas Maycon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Suplentes:

Shahzod Turopov — min. 59;

Fayzullobek Jumanqo‘ziyev — min. 59;

Bobomurod Bozorov — min. 71;

Ilhomjon Vahobov — min. 71.

Conclusión principal

No fue un triunfo sencillo para el Nasaf. El Qizilqum mantuvo el empate sin goles gran parte del tiempo, pero una sola sustitución y un disparo certero en los compases finales cambiaron el rumbo.

Berdirahmonov entró desde el banquillo para asistir, y Abdixoliqov aprovechó la ocasión esperada. Así, el Nasaf se quedó con tres puntos vitales en Qarshi.

¿Quién cree que fue el héroe del partido: el goleador Abdixoliqov o el asistente Berdirahmonov?