Presentación de la tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050

AMD ha presentado oficialmente su nueva tarjeta gráfica, el modelo Radeon RX 9050. Según ixbt.com, este nuevo dispositivo está orientado al segmento de gama media, con un precio inicial de 280 dólares, y se lanzará a la venta en mercados regionales seleccionados. Así lo informa Ixbt.com, que detalla.

Especificaciones técnicas y capacidades

La tarjeta gráfica Radeon RX 9050 está basada en una GPU moderna con 16 unidades de cálculo y 1024 procesadores de flujo. La frecuencia base del chip gráfico es de 1920 MHz y puede alcanzar hasta 2600 MHz en modo Boost. Además, el dispositivo está equipado con 32 MB de memoria caché Infinity Cache.

El fabricante ofrece a los usuarios dos opciones diferentes en cuanto a capacidad de memoria. La primera versión cuenta con un bus de 128-bit y 8 GB de memoria GDDR6 a una velocidad de 18 Gbps. La segunda variante dispone de un bus de 64-bit y 4 GB de memoria, lo cual, según los expertos, hará difícil jugar a títulos modernos incluso en resolución Full HD.

Consumo de energía e interfaces

El consumo energético del dispositivo es de apenas 92 W. Para conectarlo a la red eléctrica se requiere un solo conector PCIe de 8 pines, y la fuente de alimentación recomendada es de 450 W. Para la salida de vídeo cuenta con modernas interfaces DisplayPort 2.1a y HDMI 2.1b.

Actualización de software

Junto con el lanzamiento de la Radeon RX 9050, AMD también ha lanzado una nueva versión de controlador llamada AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Este software no solo ofrece compatibilidad total con la nueva tarjeta gráfica, sino que también incluye optimizaciones para las versiones beta de los proyectos Gears of War: E-Day y Runaway Evolution.

El nuevo controlador también solucionó problemas relacionados con el renderizado y la estabilidad en Blender y Maxon Cinema 4D. Se corrigieron los errores visuales en Fortnite y los fallos al utilizar la tecnología AMD FSR 4.1 en entornos Windows 10.

Regiones de comercialización

Un detalle interesante es que esta nueva tarjeta gráfica de 280 dólares no se venderá a nivel global, sino únicamente en determinados mercados. Según ixbt.com, la Radeon RX 9050 está dirigida a consumidores de Japón, América Latina y los países de la región de Asia-Pacífico.