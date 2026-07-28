Un error médico le cuesta 17 millones de dólares a una mujer

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Un error médico le cuesta 17 millones de dólares a una mujer

Un error médico en el estado de Maine, EE. UU., donde la vejiga sana de una mujer fue extirpada durante una intervención quirúrgica, dio lugar a un juicio. Como resultado, el tribunal ordenó el pago de una indemnización total de 17 millones de dólares a favor de la víctima y su familia. Así lo informó Complex .

Se ha informado que un jurado de nueve personas del Tribunal Superior del condado de Kennebec declaró unánimemente culpables a Northern Light Inland Hospital y a su empresa matriz Northern Light Health. Según la decisión judicial, la víctima, la Sra. Mitchell, recibirá 15,75 millones de dólares, y su esposo, Joshua Mitchell, 1,25 millones adicionales por daños morales. De este modo, la compensación total pagada a la familia alcanzó los 17 millones de dólares. Los abogados destacan que esta es la mayor indemnización por negligencia médica en el condado de Kennebec.

Según los datos, el incidente ocurrió el 1 de marzo de 2023. Una mujer de 43 años acudió al hospital para extirpar mediante laparoscopia un tumor benigno en su ovario izquierdo. Sin embargo, durante la operación, el cirujano Dr. Daniel Gagnon extirpó la vejiga completamente sana de la paciente en lugar del tumor. Posteriormente, un examen anatomopatológico confirmó que el órgano extirpado era exactamente la vejiga.

Este terrible error solo se descubrió cuando la mujer regresó al hospital quejándose de dolor intenso tras la operación, hinchazón abdominal e incapacidad para orinar. Los médicos determinaron que no quedaba suficiente tejido sano para reconstruir la vejiga.

A partir de entonces, la paciente tuvo que vivir durante más de ocho meses con unos tubos especiales de nefrostomía conectados a sus riñones. Durante este período, sufrió en repetidas ocasiones infecciones urinarias y renales.

En octubre de 2023, durante una compleja operación en Boston, los cirujanos lograron crear una nueva vejiga a partir de tejido intestinal de la paciente. A pesar de ello, hasta el día de hoy debe cateterizarse varias veces al día y permanecer bajo supervisión médica constante.

La compensación fijada por el tribunal está destinada a cubrir los gastos médicos pasados y futuros, el sufrimiento físico y mental, la disminución de la calidad de vida y los daños relacionados con una discapacidad de por vida. Este caso demostró una vez más cuán graves pueden ser las consecuencias de los errores médicos en EE. UU.

MaineNorthern Light HealthBostonDaniel GagnonKennebec
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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