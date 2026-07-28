El Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajo

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El Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajo

El club italiano del Milan continúa intensamente su preparación para la próxima gira de pretemporada en Australia bajo las órdenes del entrenador principal. Los próximos partidos amistosos contra el Chelsea y el Inter, así como la actividad en el mercado de fichajes, acaparan la atención pública. Según informa Goal.com, el cuerpo técnico se prepara para trabajar con los líderes de la plantilla, y los planes de viaje de los jugadores a Australia y su regreso a la ciudad deportiva han quedado totalmente trazados. Así lo informa Goal.com informa .

Fichajes y viaje a Perth

Reconocido como nuevo miembro del equipo, Goncalo Ramos se unirá al resto de sus compañeros mañana, 29 de julio, en la ciudad de Perth para comenzar oficialmente su aventura con la camiseta del Milan. Junto a él, Rafael Leao también viajará para incorporarse a la concentración en Australia a la espera de novedades en el mercado de fichajes. El estado físico de estos futbolistas y su rendimiento serán de gran importancia para el equipo en los amistosos de pretemporada.

Asimismo, se ha anunciado que algunos jugadores no viajarán a Australia debido a su proceso de recuperación de lesiones. En concreto, se espera que Santiago Gimenez y Christian Pulisic estén en Milanello el 29 julio. Tras superar las lesiones sufridas en la Copa del Mundo, ambos delanteros iniciarán entrenamientos individuales en las instalaciones del club en Italia.

Incorporaciones de la próxima semana

Según el plan de preparación, la fecha del 2 de agosto traerá importantes novedades. Los futbolistas belgas De Winter y Saelemaekers, así como Jashari, internacional con la selección de Suiza, se incorporarán a la concentración en Perth para intensificar la competencia en el plantel.

El calendario de los jugadores que participaron en las fases finales de la Copa del Mundo está fijado para un poco más adelante. Cabe recordar que la selección francesa concluyó su participación en el torneo tras caer ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Adrien Rabiot y Mike Maignan, integrantes de dicho combinado nacional, viajarán directamente a Milanello para unirse a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico a partir del 12 de agosto.

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