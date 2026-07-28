El Dinamo Samarcanda ha reforzado su plantilla con un jugador hábil y experimentado. La directiva del club ha anunciado la firma oficial de Tigran Avanesyan, centrocampista defensivo de la selección nacional de Armenia.

Zamin.uz Presenta al nuevo fichaje del equipo de Samarcanda, su trayectoria profesional y los detalles familiares e interesantes relacionados con Samarcanda.

1. Del Orenburg al Dinamo: el nuevo centrocampista con el dorsal 19

Según el servicio de prensa del club, el futbolista de 24 años se incorporó al Dinamo procedente del Orenburg, representante de la Liga Premier de Rusia. Las partes firmaron un contrato válido hasta el final de la temporada, que incluye una opción de prórroga.

Tigran Avanesyan en el club de Samarcanda con el dorsal 19 saltará al terreno de juego.

Del comunicado del servicio de prensa del Dinamo: «El centrocampista de la selección nacional de Armenia Tigran Avanesyan se ha convertido en jugador del Dinamo. Se ha firmado un contrato con el futbolista hasta el final de la temporada».

2. De la academia del CSKA y del Baltika a la selección de Armenia

Tigran Avanesyan nació el 13 de abril de 2002 en Taskent. Dio sus primeros pasos en el fútbol en la academia del Baltika y defendió los colores de varios clubes reconocidos durante su carrera profesional:

Trayectoria en clubes: Ha jugado en el CSKA de Moscú, el Arsenal Tula y el Orenburg.

Participación en selecciones: En el ámbito internacional, jugó con las categorías sub-17 de Rusia y sub-19 de Armenia.

Selección absoluta: Desde 2024 es miembro habitual de la selección absoluta de Armenia.

Datos clave sobre el traspaso de Tigran Avanesyan al Dinamo

Aspecto / Criterio Detalles Futbolista Tigran Avanesyan Edad y lugar de nacimiento 24 años (13 de abril de 2002, Taskent) Demarcación Centrocampista defensivo Exclub Orenburg (Rusia) Duración del contrato Hasta final de temporada (con opción de ampliación) Dorsal en el equipo Dorsal 19 Selección nacional Selección nacional de Armenia (desde 2024)

3. Regreso a Samarcanda: los vínculos históricos y familiares de Avanesyan

Otro aspecto notable y sincero de este traspaso es que la ciudad de Samarcanda no le es en absoluto ajena a Tigran Avanesyan.

Según los informes, la mayoría de los familiares cercanos de Avanesyan son originarios de Samarcanda y actualmente residen allí. Por lo tanto, fichar por el Dinamo no solo supone un nuevo reto deportivo para el jugador, sino también un regreso a sus raíces familiares.

El hecho de que el Dinamo Samarcanda haya incorporado a un futbolista fuerte y con experiencia internacional despierta un gran interés entre millones de aficionados locales.

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