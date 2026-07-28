Zinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionador

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Zinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionador

Nombrado nuevo seleccionador de la selección de Francia, el legendario Zinedine Zidane ha hablado por primera vez abiertamente sobre sus impresiones, su agradecimiento y sus planes de futuro tras asumir este cargo de gran responsabilidad.

Zamin.uz ofrece los detalles de la sonada declaración del legendario técnico, la valoración de la etapa de Deschamps durante 14 años, así como el calendario de los primeros partidos de la selección francesa bajo la dirección de Zidane.

1. «Alegría inmensa y gran orgullo»: las primeras palabras de Zidane

Zinedine Zidane destacó que dirigir a la selección de Francia no solo es un gran honor para él, sino también una alegría incomparable y una enorme responsabilidad. Agradeció a la dirección de la federación la confianza depositada en él y reconoció especialmente la labor de Didier Deschamps, quien dirigió con éxito al combinado nacional durante 14 años.

De la sincera declaración de Zinedine Zidane:

«Lo he dicho muchas veces: no hay nada más importante que la selección de Francia. Por eso, ser nombrado seleccionador nacional es para mí una alegría inmensa y, por supuesto, un gran orgullo. Y al mismo tiempo, una enorme responsabilidad.

Quiero agradecer al presidente Philippe Diallo, al Comité Ejecutivo y a la Federación Francesa de Fútbol la confianza que han depositado en mi persona. Asimismo, quiero destacar el trabajo realizado por Didier y su cuerpo técnico durante los últimos catorce años. Hoy también recuerdo con mucho afecto a todos los entrenadores que fueron mis mentores.

¡Huelga decir que mis planes y ambiciones con la selección francesa son gigantescos!»

2. La duración del contrato y los partidos de debut sobre la mesa

El contrato laboral firmado con Zidane es por cuatro años, hasta el final del Mundial de 2030 . El nuevo seleccionador asumirá oficialmente sus funciones el 1 de agosto. La composición definitiva del cuerpo técnico se anunciará al público a principios de septiembre.

Los primeros encuentros oficiales de los Bleus bajo el mando de Zidane tendrán lugar en la competición de la UEFA Nations League:

  • Partido de debut: 25 de septiembre , fuera de casa contra la selección de Turquía.

  • Próximos partidos clave: Tras el encuentro a domicilio en Turquía, los franceses se enfrentarán a duros rivales como Bélgica e Italia, gigantes del fútbol europeo.

Datos clave sobre el nombramiento de Zinedine Zidane al frente de la selección de Francia

Aspecto / Elemento

Detalles

Nuevo seleccionador

Zinedine Zidane

Duración del contrato

4 años (hasta el Mundial de 2030)

Fecha de inicio

1 de agosto

Anuncio del cuerpo técnico

Principios de septiembre

Primer partido oficial

25 de septiembre (UEFA Nations League, fuera contra Turquía)

Próximos rivales

Bélgica e Italia

Exentrenador

Didier Deschamps (14 años de trayectoria)

Se espera que la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección francesa y sus grandes ambiciones abran una nueva y gloriosa página en el fútbol mundial.

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¿Crees que Zinedine Zidane llevará a Francia a la victoria en sus primeros partidos de la Nations League y podrá ganar el Mundial 2030? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Zinedine ZidaneDidier DeschampsFederación Francesa de FútbolPhilippe Diallo
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Shuhrat Razzakov
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