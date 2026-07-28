¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha revelado sus ambiciosos planes para albergar una de las próximas Copas del Mundo en el país. Los dirigentes del fútbol alemán tienen previsto presentar una candidatura oficial para la organización del mundial en 2038 o 2042.

Zamin.uz Presenta los detalles sobre las posibilidades de Alemania para albergar la Copa del Mundo, la preparación de su infraestructura y la organización de torneos de la FIFA.

1. Infraestructura lista y garantía de estadios llenos

Axel Hellmann, miembro de la junta directiva de la DFB, señaló que en Alemania ya están dadas y operan al más alto nivel todas las condiciones de infraestructura para albergar dignamente el mayor torneo de fútbol del mundo.

La parte alemana expresa su confianza en que no habrá ningún problema con los estadios, el sistema de transporte y la logística hotelera, y que cada partido se jugará con las gradas llenas de aficionados.

DFB del miembro de la junta directiva Axel Hellmann: «Recibiríamos este torneo con mucho gusto. Tanto la DFB como su presidente, Bernd Neuendorf, quieren presentar una candidatura para 2042, y posiblemente también para 2038. Todo depende del reglamento de la FIFA. En Alemania están listos los estadios, la infraestructura de transporte y la hotelera. Cada encuentro se disputará en estadios llenos. Será un torneo muy exitoso. Nuestro país cuenta con todas las condiciones necesarias para ello».

La candidatura de Alemania para el Mundial y el mapa de los mundiales en los próximos años

Aspecto / Medida Detalles País candidato Alemania (Federación Alemana de Fútbol / DFB ) Años de interés Copa del Mundo de 2038 o 2042 DFB presidente Bernd Neuendorf Ventaja principal Estadios impecables, transporte listo y sistema hotelero Sedes del Mundial 2030 España, Portugal, Marruecos (Uruguay, Argentina, Paraguay) Sede del Mundial 2034 Arabia Saudí

2. ¿Quiénes son los anfitriones de las próximas Copas del Mundo?

Según los planes aprobados por la FIFA, la geografía de la Copa del Mundo para la próxima década ya está definida:

Mundial 2030: La parte principal del torneo España, Portugal y Marruecos se celebrará en los campos de. Asimismo, con motivo del centenario del mundial, algunos partidos simbólicos en Sudamérica — en Uruguay, Argentina y Paraguay se llevarán a cabo.

Mundial 2034: La organización de esta Copa del Mundo a Arabia Saudí ha sido adjudicada.

Por esta razón, la siguiente oportunidad real para el continente europeo, y en particular para Alemania, recae precisamente en los torneos de 2038 o 2042.

Las ambiciones de Alemania de albergar la Copa del Mundo están generando un amplio debate en el mundo del fútbol.

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