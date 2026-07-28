Se resuelve un misterio de 74 años: descubren restos de avión en el fondo del Atlántico

·54·Mundo
Se resuelve un misterio de 74 años: descubren restos de avión en el fondo del Atlántico

Los investigadores de Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision y el proyecto documental de Discovery Channel Expedition Unknown obtuvieron las primeras imágenes de los restos del avión Clipper Endeavor (Douglas DC-4) que se estrelló en el fondo del océano Atlántico en 1952. Así lo informó Meduza .

Se informa que la aeronave, perteneciente a Pan American Airways, se estrelló el 11 de abril de 1952 mientras volaba de Puerto Rico a Nueva York, tras fallar los dos motores de su ala derecha. El capitán John S. Byrne emitió una señal de socorro e intentó amerizar, pero debido a los fuertes vientos el aterrizaje falló y la aeronave comenzó a hundirse.

Aunque todos a bordo sobrevivieron en el momento del desastre, muchos pasajeros no abandonaron el avión a tiempo debido al pánico. Como resultado, solo 17 de las 69 personas a bordo sobrevivieron.

Este accidente provocó cambios importantes en la seguridad de la aviación. Precisamente después de este evento se introdujo la práctica de informar a los pasajeros antes de cada vuelo sobre los procedimientos en caso de emergencia, las salidas de emergencia y el uso de chalecos salvavidas.

Los investigadores localizaron los restos del avión cerca de la costa norte de Puerto Rico, a una profundidad de 610 metros, utilizando un dron de sonar. La expedición también intentó encontrar este avión en 2024, pero las condiciones climáticas adversas lo impidieron. En junio de 2026, un dron logró encontrar fragmentos con el logotipo de Pan American.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un joven de 17 años herido grave tras saltar de un acantilado (vídeo)Un joven de 17 años herido grave tras saltar de un acantilado (vídeo)Hoy, 22:39Una novia cancela su boda y se casó con otro el mismo díaUna novia cancela su boda y se casó con otro el mismo díaHoy, 22:20Zelenski concluye una reunión inesperada con Trump en la Casa BlancaZelenski concluye una reunión inesperada con Trump en la Casa BlancaHoy, 21:16Un error médico le cuesta 17 millones de dólares a una mujerUn error médico le cuesta 17 millones de dólares a una mujerHoy, 18:53Tadjikistán prohíbe estrictamente la ropa extranjera: sobre las amenazas a la seguridadTadjikistán prohíbe estrictamente la ropa extranjera: sobre las amenazas a la seguridadHoy, 17:09En China crece otro peligro durante los desastres: los videos falsos de IAEn China crece otro peligro durante los desastres: los videos falsos de IAHoy, 16:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital