Se resuelve un misterio de 74 años: descubren restos de avión en el fondo del Atlántico

Los investigadores de Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision y el proyecto documental de Discovery Channel Expedition Unknown obtuvieron las primeras imágenes de los restos del avión Clipper Endeavor (Douglas DC-4) que se estrelló en el fondo del océano Atlántico en 1952. Así lo informó Meduza .

Se informa que la aeronave, perteneciente a Pan American Airways, se estrelló el 11 de abril de 1952 mientras volaba de Puerto Rico a Nueva York, tras fallar los dos motores de su ala derecha. El capitán John S. Byrne emitió una señal de socorro e intentó amerizar, pero debido a los fuertes vientos el aterrizaje falló y la aeronave comenzó a hundirse.

Aunque todos a bordo sobrevivieron en el momento del desastre, muchos pasajeros no abandonaron el avión a tiempo debido al pánico. Como resultado, solo 17 de las 69 personas a bordo sobrevivieron.

Este accidente provocó cambios importantes en la seguridad de la aviación. Precisamente después de este evento se introdujo la práctica de informar a los pasajeros antes de cada vuelo sobre los procedimientos en caso de emergencia, las salidas de emergencia y el uso de chalecos salvavidas.

Los investigadores localizaron los restos del avión cerca de la costa norte de Puerto Rico, a una profundidad de 610 metros, utilizando un dron de sonar. La expedición también intentó encontrar este avión en 2024, pero las condiciones climáticas adversas lo impidieron. En junio de 2026, un dron logró encontrar fragmentos con el logotipo de Pan American.