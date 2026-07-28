Revelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-Colo

·59·Deportes
Revelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-Colo

Se ha dado a conocer el sueldo de Vozinha, el experimentado portero que fichó recientemente por el famoso club chileno Colo-Colo. El guardameta de 40 años, que saltó a la fama mundial gracias a la Copa del Mundo de este año, se ha convertido en uno de mejor salario del gigante chileno.

Zamin.uz Presenta el salario de la estrella del Mundial 2026 en Colo-Colo, su comparación con la máxima estrella del equipo, Arturo Vidal, y los detalles del traspaso.

1. Cerca de 50 mil dólares al mes: Se comparan los sueldos de Vozinha y Vidal

Según fuentes de los medios, el guardameta de la selección de Cabo Verde, Vozinha, recibe un salario mensual en el club Colo-Colo de 47 millones de pesos chilenos . En dólares estadounidenses, esto equivale aproximadamente a 49,8 mil dólares al mes.

Como referencia, el jugador más famoso de Colo-Colo, el legendario centrocampista Arturo Vidal, gana más del doble del salario de Vozinha.

Comparación de los salarios de las estrellas de Colo-Colo:

  • Vozinha (portero): 47 millones de pesos al mes (~49,8 mil USD)

  • Arturo Vidal (centrocampista): 114 millones de pesos al mes (~120 mil USD)

Datos clave sobre Vozinha y su fichaje por Colo-Colo

Aspecto / Medida

Detalles

Futbolista

Vozinha (portero, selección de Cabo Verde)

Edad

40 años

Nuevo club

Colo-Colo (Chile)

Estatus de traspaso

Agente libre (Gratis)

Salario mensual

47 millones de pesos / $49,8 mil

Exclub

Chaves (Portugal, 2ª división)

Fuente de popularidad

Mundial 2026 (EE. UU., Canadá, México)

2. La sensación del Mundial 2026 y su llegada gratis desde el Chaves

A sus 40 años, Vozinha había llamado la atención de toda la comunidad futbolística al defender con seguridad la portería de la selección nacional de Cabo Verde en los partidos del Mundial 2026 disputado en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México. Sus atajadas y su destreza a pesar de su edad captaron el interés de los ojeadores de Colo-Colo.

Cabe recordar que en verano, en vísperas del inicio del Mundial, el contrato del veterano arquero con el Chaves, representante de la segunda división de Portugal, había expirado. Por ello, se incorporó al club chileno sin coste de traspaso, como agente libre .

La historia de Vozinha, quien brilló en la Copa del Mundo a los 40 años y firmó un contrato lucrativo con un gigante chileno, es un verdadero ejemplo de perseverancia y trabajo duro.

¡Comparte ahora mismo este artículo candente con tus amigos, colegas y grupos de aficionados al fútbol!

¿Crees que Vozinha, a sus 40 años, podrá convertirse en el portero titular de Colo-Colo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

VozinhaColo-ColoArturo VidalCabo VerdeChaves
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Hoy, 22:21Jornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaJornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaHoy, 22:19Zinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorZinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorHoy, 22:07El Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoEl Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoHoy, 21:58¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!Hoy, 21:40Fichaje estelar: un miembro de la selección de Armenia ficha por el DinamoFichaje estelar: un miembro de la selección de Armenia ficha por el DinamoHoy, 21:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán