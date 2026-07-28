Revelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-Colo

Se ha dado a conocer el sueldo de Vozinha, el experimentado portero que fichó recientemente por el famoso club chileno Colo-Colo. El guardameta de 40 años, que saltó a la fama mundial gracias a la Copa del Mundo de este año, se ha convertido en uno de mejor salario del gigante chileno.

Zamin.uz Presenta el salario de la estrella del Mundial 2026 en Colo-Colo, su comparación con la máxima estrella del equipo, Arturo Vidal, y los detalles del traspaso.

1. Cerca de 50 mil dólares al mes: Se comparan los sueldos de Vozinha y Vidal

Según fuentes de los medios, el guardameta de la selección de Cabo Verde, Vozinha, recibe un salario mensual en el club Colo-Colo de 47 millones de pesos chilenos . En dólares estadounidenses, esto equivale aproximadamente a 49,8 mil dólares al mes.

Como referencia, el jugador más famoso de Colo-Colo, el legendario centrocampista Arturo Vidal, gana más del doble del salario de Vozinha.

Comparación de los salarios de las estrellas de Colo-Colo: Vozinha (portero): 47 millones de pesos al mes (~49,8 mil USD)

Arturo Vidal (centrocampista): 114 millones de pesos al mes (~120 mil USD)

Datos clave sobre Vozinha y su fichaje por Colo-Colo

Aspecto / Medida Detalles Futbolista Vozinha (portero, selección de Cabo Verde) Edad 40 años Nuevo club Colo-Colo (Chile) Estatus de traspaso Agente libre (Gratis) Salario mensual 47 millones de pesos / $49,8 mil Exclub Chaves (Portugal, 2ª división) Fuente de popularidad Mundial 2026 (EE. UU., Canadá, México)

2. La sensación del Mundial 2026 y su llegada gratis desde el Chaves

A sus 40 años, Vozinha había llamado la atención de toda la comunidad futbolística al defender con seguridad la portería de la selección nacional de Cabo Verde en los partidos del Mundial 2026 disputado en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México. Sus atajadas y su destreza a pesar de su edad captaron el interés de los ojeadores de Colo-Colo.

Cabe recordar que en verano, en vísperas del inicio del Mundial, el contrato del veterano arquero con el Chaves, representante de la segunda división de Portugal, había expirado. Por ello, se incorporó al club chileno sin coste de traspaso, como agente libre .

La historia de Vozinha, quien brilló en la Copa del Mundo a los 40 años y firmó un contrato lucrativo con un gigante chileno, es un verdadero ejemplo de perseverancia y trabajo duro.

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