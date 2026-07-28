El Airbus A350-1000ULR completa por primera vez un vuelo sin escalas de 23 mil kilómetros

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El Airbus A350-1000ULR completa por primera vez un vuelo sin escalas de 23 mil kilómetros

Por primera vez en la historia de la aviación, un avión comercial bimotor ha recorrido una distancia de más de 23 000 kilómetros sin repostar combustible. El último desarrollo de Airbus, el modelo Airbus A350-1000ULR, completó con éxito su vuelo de prueba desde Melbourne, Australia, hasta Toulouse, Francia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, la aeronave con matrícula F-WULR partió de Melbourne el 27 de julio y aterrizó en el aeropuerto de Toulouse el 28 de julio. El avión permaneció ininterrumpidamente en el aire durante exactamente 24 horas y 24 minutos.

Durante este vuelo histórico, el avión sobrevoló el océano Pacífico, así como los territorios de EE. UU. y Canadá. Para garantizar la seguridad de este viaje extremadamente largo, tres tripulaciones completas de pilotos se turnaron a bordo.

Aspectos destacados del vuelo de prueba

Según los expertos, el final del vuelo estuvo marcado por un acontecimiento interesante. En el momento de llegar al destino y proceder al aterrizaje, la aeronave realizó una maniobra de motor y al aire por motivos de seguridad. Solo después de esto la tripulación logró aterrizar el avión con éxito en el aeropuerto de Toulouse.

Esta cifra récord se registró como parte de la fase de pruebas de una modificación especial llamada Ultra Long Range (ultra largo alcance). Esta versión fue diseñada específicamente para operar los vuelos comerciales más largos del mundo.

Futuras rutas ultra-largas

Los aviones de este tipo ya han sido encargados por la aerolínea australiana Qantas y se utilizarán para llevar a cabo el Project Sunrise. El objetivo principal del proyecto es abrir vuelos directos desde Sídney a Londres y Nueva York.

Se espera que la duración de estos vuelos planeados sea de 22 horas. Esto se convertirá en uno de los vuelos regulares más largos en la historia de la aviación civil, ampliando aún más las capacidades de los viajes globales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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