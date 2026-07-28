El Galaxy Z Fold 8 es un éxito en Corea del Sur y la demanda es alta

En Corea del Sur, la demanda del nuevo smartphone plegable insignia de Samsung, el Galaxy Z Fold 8, ha superado las expectativas. Según Naver, las primeras remesas del nuevo dispositivo ya se han agotado y las listas de espera para ciertos modelos se extienden hasta septiembre. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos, Samsung había anticipado la demanda del mercado aumentando el volumen de producción del Galaxy Z Fold 8 en aproximadamente un 40 %. Sin embargo, esto no fue suficiente para cubrir los pedidos masivos de los compradores, y el inventario en línea se ha agotado casi por completo.

Plazos de entrega y selección de colores

Actualmente, los usuarios que realicen pedidos en línea tendrán que esperar sus dispositivos entre la segunda y la cuarta semana de agosto. En algunos grandes operadores móviles, las versiones de ciertos colores se han agotado por completo y no se esperan nuevos lotes antes de mediados de agosto.

Se nota especialmente la escasez de modelos en colores exclusivos, vendidos únicamente a través de la tienda online oficial de Samsung. Los compradores que hayan encargado estas configuraciones únicas solo podrán recibirlas en septiembre.

La situación de la versión Ultra

En medio de la escasez general del mercado, se destaca que la situación con el modelo Galaxy Z Fold 8 Ultra es mucho más estable. Esta versión avanzada no ha presentado tales problemas por ahora y su stock es suficiente para cubrir plenamente la demanda desde los primeros días de venta.

Según los expertos, el interés de los usuarios por los gadgets plegables aumenta año tras año. Manteniendo su liderazgo en esta dirección, Samsung está tomando medidas para resolver rápidamente las interrupciones logísticas y de suministro surgidas.