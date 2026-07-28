HBO Max prueba feeds de Shorts al estilo TikTok en su plataforma

Warner Bros. ha anunciado la introducción de un feed especial de vídeos verticales al estilo TikTok y un sistema de búsqueda conversacional basado en IA en HBO Max, uno de los principales servicios de streaming del planeta, con el fin de facilitar a los usuarios la búsqueda de contenido interesante. Se espera que esta novedad ayude a los espectadores a encontrar rápidamente proyectos adecuados entre miles de películas y series. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, en la actualidad la mayoría de los servicios de streaming están reconsiderando sus mecanismos de búsqueda para clasificar el contenido de amplias bibliotecas, basándose en la costumbre de los espectadores por los vídeos cortos en plataformas como TikTok e Instagram Reels. Las nuevas funciones ofrecerán a la audiencia formas más cómodas y flexibles de utilizar las oportunidades de la plataforma.

Shorts y búsqueda basada en IA

El nuevo icono de «Shorts», que aparece en el menú de navegación inferior de la aplicación HBO Max, abre un feed de vídeo vertical compuesto por tráileres, fragmentos interesantes y material de bonificación. Según la empresa, estos se personalizan individualmente según el gusto personal y el historial de visualización del usuario. Si al usuario le gusta el fragmento mostrado, puede empezar a ver la serie o película completa de inmediato o guardarla en su lista para verla más tarde.

Asimismo, se ha desarrollado una herramienta de IA especial que selecciona las mejores escenas para los feeds de vídeo, analizando miles de horas de material de vídeo basándose en metadatos a nivel de escena. A continuación, los editores de HBO Max aprueban definitivamente los fragmentos que mejor muestran la rica biblioteca del servicio de streaming.

Tendencias del mercado y proceso de prueba

Con esta actualización, HBO Max se une a otros populares servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Peacock, que utilizan feeds de vídeo vertical para mostrar fragmentos de sus bibliotecas. Según el comunicado de Warner Bros., el nuevo feed vertical se está probando inicialmente entre ciertos usuarios de iOS en EE. UU. y solo después se implementará gradualmente en otros dispositivos y mercados.

Otra novedad que se añade a la plataforma es la búsqueda conversacional basada en IA, que interpreta las consultas mediante tecnología de comprensión del lenguaje natural y recomienda las películas y series correspondientes. Por ejemplo, los usuarios pueden encontrar fácilmente recomendaciones adecuadas utilizando expresiones libres como «quiero ver una comedia», «un drama familiar turbulento» ou «la mejor película para una noche de chicas».

Cabe destacar que Netflix lanzó el año del pasado una experiencia de búsqueda similar basada en IA para sus usuarios. Asimismo, Amazon cuenta con una búsqueda por voz con IA en los dispositivos Fire TV que responde a consultas abiertas sobre programas de televisión y películas. Esta función experimental de HBO Max está disponible por ahora para usuarios seleccionados de Android en EE. UU. y está previsto que se expanda próximamente a más dispositivos y regiones.