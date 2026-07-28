Un príncipe saudí adquiere una participación del 5 por ciento en Lucid Motors

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Un príncipe saudí adquiere una participación del 5 por ciento en Lucid Motors

El príncipe Al-Waleed bin Talal Al Saud, miembro de la familia real de Arabia Saudí, ha adquirido una participación del 5 % en el fabricante de vehículos eléctricos Lucid Motors. Según los documentos oficiales presentados ante la SEC, el príncipe multimillonario ha registrado a su nombre más de 19 millones de acciones. Este paso aumentó aún más la participación general del Reino en esta empresa de vehículos eléctricos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información difundida por ixbt.com y TechCrunch, la compra se produjo en un periodo en el que el valor de mercado de Lucid Motors había caído por debajo de los 2 mil millones de dólares. El 14 de julio de este año, un destacado blog de vehículos eléctricos informó de que la empresa podría enfrentarse a la bancarrota o ser privatizada por el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudí. Tras esto, la dirección de Lucid desmintió categóricamente estos rumores y el precio de las acciones de la compañía se recuperó posteriormente.

Cambios estructurales en la empresa y postura de la dirección

Según una declaración de Nick Twork, director de comunicaciones de Lucid Motors, la empresa no comenta las decisiones personales de inversores individuales, pero valora enormemente la confianza independiente expresada. Esta compraventa de acciones coincide con el proceso de reestructuración a gran escala y simplificación de la estructura iniciado por el nuevo CEO de Lucid, Silvio Napoli. En particular, en junio se redujo el número de empleados en un 18 % con el fin de recortar costes.

Cabe recordar que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí es el principal accionista de Lucid Motors desde 2018. En aquel entonces, las autoridades saudíes abandonaron el plan de privatizar Tesla para canalizar fondos hacia esta startup. Desde que la empresa de vehículos eléctricos se fusionó con una SPAC y salió a bolsa en 2021, el PIF posee una participación de aproximadamente el 60 %.

Las inversiones tecnológicas del Warren Buffett saudí

El fondo soberano de riqueza perteneciente al gobierno de Arabia Saudí se ha mantenido en los últimos años como la principal fuente de apoyo financiero para Lucid Motors. En un momento en que la empresa tiene dificultades para encontrar compradores masivos en el mercado estadounidense e internacional, los saudíes compran regularmente acciones y otorgan préstamos por valor de miles de millones de dólares. La nueva compra demuestra una vez más en la práctica la confianza de la élite real en el futuro de esta marca.

El príncipe Al-Waleed bin Talal cuenta con una amplia experiencia en la inversión en grandes proyectos tecnológicos de EE. UU. a través de su empresa holding. En su día fue uno de los principales accionistas de Twitter. En 2022, aunque inicialmente se opuso cuando Elon Musk intentó comprar la red social, posteriormente cambió de postura para apoyar a Musk y se convirtió en el segundo mayor accionista tras el acuerdo. El inversor, al que a menudo se le llama el «Warren Buffett árabe» en su sitio oficial web, también posee participaciones en Snap y Deezer.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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