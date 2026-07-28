Un ciudadano de Kashkadarya regresa a Uzbekistán herido tras participar en la guerra para evitar la cárcel

Un ciudadano residente en la ciudad de Shahrisabz, en la región de Kashkadarya, viajó a la Federación Rusa en 2024 con fines laborales a través de la ruta «Uzbekistán - Kazajistán - Rusia».

Según los informes, fue detenido el 15 de marzo de 2025 por las fuerzas del orden rusas bajo sospecha de estar implicado en un delito de tráfico ilegal de drogas, y se abrió un caso penal en su contra.

A cambio de la promesa de ser liberado de la investigación y de recibir un alto salario, esta persona firmó un contrato militar para participar del lado ruso en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, fue desplegado en operaciones de combate en territorio ucraniano.

Durante su servicio militar, en septiembre de 2025, sufrió heridas en varias partes de su cuerpo como consecuencia de la explosión de un proyectil lanzado desde un dron. Tras ello, fue ingresado en un hospital militar en Rostov y tratado durante varias semanas.

En octubre, se fugó del hospital, abandonó el territorio ruso y cruzó a Kazajistán. Luego, desde Kazajistán hacia Uzbekistán cruzando ilegalmente las vallas de alambre de espino en la frontera estatal a través de un canal que fluye, ingresó ilegalmente al territorio del país.