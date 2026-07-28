Amazon en el mercado de Internet espacial: se lanzarán más de 5.000 satélites

El gigante tecnológico estadounidense Amazon ha anunciado oficialmente su entrada directa en el mercado de las comunicaciones espaciales mediante la adquisición de la empresa Globalstar. Según los documentos presentados por la compañía a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU., se planea crear una nueva constelación orbital diseñada para conectar directamente los teléfonos inteligentes comunes con los satélites desde cualquier punto de la Tierra. Esta iniciativa abrirá la posibilidad de utilizar Internet y la comunicación de voz incluso en áreas remotas donde no hay cobertura de red móvil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, Amazon tiene la intención de lanzar 5.105 satélites a la órbita terrestre baja como parte de este proyecto. Los dispositivos operarán en los rangos de 1,6 GHz y 2,4 GHz utilizando los recursos de frecuencia pertenecientes a Globalstar. Amazon planea adquirir esta empresa por 11 mil millones de dólares, y se espera que esta gran transacción se complete por completo en 2027. El nuevo sistema de clase Direct-to-Device (D2D) destaca porque funciona sin requerir terminales adicionales ni dispositivos especiales.

Ecosistema de comunicación global y oportunidades

La nueva tecnología planificada no solo proporcionará llamadas ordinarias e Internet móvil, sino que también permitirá el intercambio de mensajes, llamadas de emergencia y la conexión fluida de automóviles, así como de dispositivos IoT a la red. Los satélites se ubicarán en órbitas a altitudes que van desde 510 km hasta 580 km. Los documentos de la FCC también prevén la posibilidad de colocar más de 11.000 dispositivos en el futuro, pero en la etapa inicial se planea lanzar un poco más de 5.000 aparatos.

Las bandas Ka y V se utilizan durante el proceso de transmisión de datos y gestión de la constelación orbital. La vida útil de cada satélite se establece en aproximadamente de seis a ocho años. Los autores del proyecto también han prestado atención a la seguridad ambiental, y se calcula que los dispositivos que hayan agotado su vida útil serán trasladados a una órbita de 360 km de altura, desde donde entrarán naturalmente en la atmósfera y se quemarán por completo en dos meses.

Fusión de proyectos espaciales

Esta nueva red de satélites se integrará en el vasto ecosistema de Amazon. Funcionará junto con los dispositivos Globalstar existentes, así como con el sistema Project Kuiper que la empresa ya está desplegando en el espacio para proporcionar Internet de banda ancha. Como resultado, se creará una infraestructura global única que abarcará todos los servicios, desde Internet doméstico hasta la conexión directa por teléfono inteligente.

Por ahora, Amazon no ha revelado cuándo este servicio avanzado estará completamente operativo para los usuarios. Sin embargo, este paso es de vital importancia en la competencia con grandes rivales como Starlink y se espera que inaugure una era completamente nueva en las comunicaciones móviles y la cobertura de Internet.